КЗК проверява Столичната община по жалби на 3 фирми за чистене

Комисията за защита на конкуренцията образува открити производства срещу Столичната община по жалби на три фирми за почистване.

Едно от тях е по жалба на Консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столичната община по седем обособени позиции.

Производство е образувано по жалба на „Нелсен - Чистота“ ЕООД срещу решението на СО за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на общината по седем обособени позиции.

Трето открито производство е от Консорциум „Почистване Триадица“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на общината по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки.