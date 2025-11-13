КЗК проверява Столичната община по жалби на 3 фирми за чистене

OFFNews 13 ноември 2025 в 18:56 782 1
Сметосъбиране

Комисията за защита на конкуренцията образува открити производства срещу Столичната община по жалби на три фирми за почистване.

Едно от тях е по жалба на Консорциум „Чистота Средец“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столичната община по седем обособени позиции.

Производство е образувано по жалба на „Нелсен - Чистота“ ЕООД срещу решението на СО за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на общината по седем обособени позиции.

Трето открито производство е от Консорциум „Почистване Триадица“ срещу решението за събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на общината по седем обособени позиции.

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки.

    нещото

    13.11 2025 в 20:18

    Мафията в действие!!!!
     