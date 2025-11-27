КС съгласен, че платилите бързо глобата си нямат право да обжалват

Когато човек плати 80% от глобата до 14 дни след налагането й, следва да се прекрати делото срещу наказателното постановление, постанови Конституционният съд.

На практика КС реши, че въпросният текст в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) не влиза в колизия с Конституцията.

Измененията в ЗАНН влязоха в сила през 2021 г., но бяха оспорени.

Несъгласните с промяната смятат, че тя улеснява администрацията да събира глобите и да намали делата, докато всяко ограничаване на основни права на гражданите с цел да компенсира неспособността на държавата да изпълнява задълженията си, е недопустимо.

КС обаче смята, че въпросният текст е мярка, която позволява отказ от правото на обжалване, без да отменя възможността за съдебен контрол и да ограничава правото на достъп до съд, а не да лишава гражданите от това право.