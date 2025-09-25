Конституционният съд ще получи 500 хил. лв. за нов отдел и пиар

Допълнителните средства се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.

Правителството одобри днес са допълнителни разходи от 500 000 лева по бюджета на Конституционния съд за промени в структурата на неговата администрация.

Към настоящата дирекция "Специализирана администрация" ще бъде създаден нов отдел "Анализи и проучвания". Основна дейност на новия отдел ще бъде "обобщаване, систематизиране и анализиране на практиката на съда, следене за нейната последователност, извършване на сравнителноправни проучвания, поддържане на база данни от доктрина, в която се коментират решения на Конституционния съд и др."

Предвижда се и развиване на дейности по връзки с обществеността, което е "от ключово значение за подобряване на комуникационните процеси и изграждането на публичния образ на конституционната юрисдикция".

