Кой иска да е и.ф. шеф на ВАС ще пита Съдийската колегия по старшинство

Последните промени в Закона за съдебната власт продължават да всяват смут в системата. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет стигна нови висоти, след като реши с 5 на 4 гласа да покани съдиите от Върховния административен съд по старшинство да се кандидатират за и.ф. председател на ВАС. Претендентите имат три дни да си кажат.

Зад това предложение застанаха председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, Атанаска Дишева, Вероника Имова, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова.

Против бяха Боян Магдалинчев, Боян Новански, Драгомир Кояджиков и Даниела Марчева.

Предложението на най-старшия от съдиите във ВАС Мариника Чернева да даде отговор веднага бе отхвърлено.

След неколкочасови спорове накрая кадровиците приеха, макар и нееднозначно, да поискат от Пленума на ВСС да настоява парламентът да даде тълкувание на разпоредбата в Закона за съдебната власт, която постановява, че и.ф. главен прокурор и шефовете на ВАС и ВКС нямат право да изпълняват длъжността над 6 месеца.

Въпросната поправка в ЗСВ стана повод за скандали дали Борислав Сарафов може да продължи да е и.ф. обвинител №1, същото се отнася и за председателя на ВАС Георги Чолаков. Съдии и прокурори се изпокараха за Сарафов, а ВАС прехвърли горещия картоф на Пленума си да реши какво да прави с Чолаков. Той самият излезе в отпуск.

Драгомир Кояджиков обяви днес, че "законодателят е овластен да определи границите в новия закон" и да реши как да се процедира при заварено положение. Според него само законодателят, т.е. Народното събрание, може да придаде обратна сила при заварено положение. Кояджиков допълни, че в случая с и.ф. шеф на ВАС не бива да се стига до нов избор, тъй като Георги Чолаков не е загубил доверието на колегите си и Съдийската колегия и затова текстовете на ЗСВ не бивало да се прилагат за него.

Галина Захарова обаче припомни, че на 15 юли т. г. бе взето решение Съдийската колегия да сезира

Пленума на ВАС, за да направи предложение за и.ф. Захарова недоумява защо тогава не е било дадено такова тълкувание. Тя отново посочи, че 6-месечният срок, през който Чолаков може да бъде и.ф. председател на ВАС, е изтекъл на 21 юли и би трябвало да се определи нов временен шеф на съда. И бе категорична, че не става дума за заварен случай.

