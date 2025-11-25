Хасан Азис се ожали, че делото срещу него е бухалка

Окръжният съд в Кърджали отложи делото срещу бившия кмет Хасан Азис и още трима за януари догодина. Причината е отсъствието на един от адвокатите.

Хасан Азис и тримата от общинската администрация са обвинени в длъжностно присвояване и безстопанственост при изпълнение на договори за доставка на дърва.

Според обвинението Хасан Азис и бившият главен счетоводител Валентина Иванов са присвоили между януари 2018 г. и януари 2019 г. общо 78 704 лв.. Те са обвинени и в безстопанственост, като в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на общинското имущество. Настъпилите вреди са за 12 459 лв.

Двамата финансови контрольори са предадени на съд за това, че не са осъществили достатъчен финансов контрол по същите договори, причинявайки щети на общината в единия случай за 11 184 лв. и за 24 420 лв. по другия.

Хасан Азис коментира пред медиите, че срещу него се води „дело бухалка“. Той посочи, че то е започнало още през 2017 г. и едва сега стига до съда.

„Вече е практика тези дела да се наричат „дела на трупчета“, които се превръщат в „дела бухалка“. Ясно е и за децата в Кърджали, че това е дело, базирано на политическа репресия срещу неудобни политически опоненти“, каза бившият кмет и добави, че вярва в независимостта на българския съд и професионализма на съдиите.

Окръжният прокурор на Кърджали Желязко Стефанов отхвърли тези твърдения.

„Делото се основава на доказателства, събрани по предвидения в НПК ред. Обвинението е обосновано и не е държано на „трупчета’“, заяви той.

Прокурор Стефанов уточни, че делото е преминало през специализираната прокуратура, а след закриването ѝ е изпратено в Окръжна прокуратура–Кърджали.