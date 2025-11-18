Ген. Шивиков осъди прокуратурата за 80 000 лв. по делото за раздадените одеала

Върховният касационен съд осъди окончателно прокуратурата да плати обезщетение от 80 000 лв. на ген. Димитър Шивиков заради воденото срещу него дело за длъжностно присвояване на военно имущество.

Генералът бе оправдан на три инстанции и заведе иск срещу прокуратурата за 120 000 лв. Окръжният съд в Пловдив му присъди 50 000 лв., а после апелативният съд го уважи изцяло.

Делото стигна до ВКС, след като прокуратурата обжалва по-високия размер на обезщетението, определен от втората инстанция, съобщи правният сайт "Лекс".

Любопитно беше изказването на апелативния прокурор от Пловдив Светлозар Лазаров, който в съдебно заседание по заведеното от Шивиков дело заяви, че воденият преди това процес срещу генерала е бил „бухалка“.

„Няма какво да умуваме. Моралът и законът в случая са в един много жесток челен сблъсък. Повдигнати са такива брутални обвинения. Отговорно заявявам, без да се притеснявам, че това е дело бухалка. На три инстанции е оправдан генерал Шивиков – натовски генерал, както каза колегата, за 100 одеяла и 10 войнишки канчета“, каза пред съда прокурор Лазаров, но въпреки това настояваше за по-малко обезщетение.

Процесът срещу Шивиков беше за присвоено военно имущество за 10 225 лв. през лятото на 2010 г., когато е бил национален командир на 18-ти контингент на България в Афганистан. Обвинението бе, свързано с одеяла, якета, панталони, зимни комплекти, спортни екипи и други консумативи, които били предоставени на всеки контингент и трябвало да бъдат раздадени като безвъзмездна помощ за местното население. В края на мисията част от това имущество е останала нераздадена и е върната в България. Именно заради нея генералът бе обвинен в присвояване.

По делото обаче бе установено, че за тези нераздадени детски дрехи и одеяла у военнослужещите възникнала идея да ги пренесат в България и да ги дарят на деца от домове за сираци, които участвали в изпращането на контингента в Афганистан. Идеята била докладвана на Шивиков, той се съгласил, но наредил това да бъде обсъдено в ротата и всички приели идеята без възражения. Делото срещу генерала приключи за една година на три инстанции, като всички те го оправдаха.