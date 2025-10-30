Благомир Коцев със заповед от ареста: Павел Попов остава и.ф. кмет на Варна до 11 ноември

Кметът на Варна Благомир Коцев възлага на заместника си Павел Попов да продължи да изпълнява функциите на градоначалник до 11 ноември, съобщи Попов във фейсбук.

Коцев е издал заповед от ареста, където е задържан от юли.

Очаквам това да е последната заповед за заместване и след тази дата кметът да възобнови прякото изпълнение на функциите си. Краят на досъдебното производство срещу кмета на Варна означава, че отпадат основанията, с които прокуратурата поиска, а съдът постанови неговото задържане в ареста. Прокуратурата искаше Коцев да бъде задържан, за да не влияе на следствието. Щом следствието приключи, той трябва да бъде освободен - такива са очевидностите, пише Попов.

Преди дни Софийската градска прокуратура повдигна нови обвинения и прецизира част от досегашните на кмета на Варна Благомир Коцев. Очаква се утре на Коцев и защитата му да им бъдат предявени всички материали по делото, което означава, че разследването за корупционната схема в община Варна приключва и прокуратурата може да внесе делото в съда.