Българи на съд в Париж за оскверняване на Мемориала на Холокоста

Трима български граждани – Николай Иванов, Георги Филипов и Кирил Милушев, се изправят пред съда в Париж днес, поради нанесени щети върху меморил на Холокоста.

Четвърти наш сънародник, Мирчо Ангелов, ще бъде съден по същите обвинения задочно.

Престъплението е разобличено през нощта на 13 срещу 14 май 2024 г. Охранител на музей забелязва двама мъже, които рисуват с червена боя по "Стената на праведниците" – паметник, посветен на французи, спасили евреи по време на Втората световна война. Трети мъж снима отстрани. Върху 25-метровата стена са оставени 35 червени отпечатъка на ръце.

Тримата бягат от Париж и пристигат Брюксел, откъдето летят за София. Филипов и Милушев са арестувани и екстрадирани във Франция, а Ангелов остава в неизвестност. Четвъртият заподозрян – Николай Иванов е обвинен във финансиране на операцията. Той е задържан в Хърватия. Трима от четиримата вандали са от Благоевград.

Френските власти подозират, че действията им са част от координирана стратегия на руските служби за влияние, целяща да разедини френското общество и да отслаби подкрепата за Украйна. Цитирано в бележка от прокуратурата, според вътрешното разузнаване DGSI, операцията може да е извършена от "прокси агенти", които не са официални служители, но действат по поръчка чрез посредници с цел дестабилизиране на държвата.

Адвокатите на обвиняемите отричат клиентите им да са имали връзки с Русия или антисемитски мотиви, въпреки че по тялото Ангелов се виждат татуирани неонацистки символи - числата 14 и 88 и емблемата на SS-дивизията Totenkopf ("Мъртвешка глава"). Николай Иванов е участвал в проруската милиция. Обвинен е, че е получавал заповеди от руски канали в Телеграм.

Заподозрените могат да получат до 7 години затвор.