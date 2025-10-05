Атанас Славов: Случващото се около Сарафов е опит за преврат в съдебната власт

"Борислав Сарафов е бивш изпълняващ функциите главен прокурор. Това е един политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт”.
Това заяви народният представител от “Продължаваме Промяната - Демократична България” Атанас Славов по БНР.
Славов определи прокурорската колегия като "шпицкоманда, която се подчинява на воля, външна за съдебната система". "Прокуратурата е извън всякаква форма на демократична отчетност. Ситуацията е много тревожна и е рискова за правовата държава”, каза той.
Бившият правосъден министър коментира и вчерашната позиция на Прокуратурата срещу отказа на ВКС да образува производства по депозирани искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела, тъй като приема, че на 21 юли е изтекъл периодът, в който може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.
“Недопустимо е в една правова държава прокуратурата да дава каквито и да било указания на съда”, заяви той, като добави, че нормите на Закона за съдебната власт са приложими и за заварени случаи, какъвто е този на Сарафов.
"Това е принцип в правото. Повече от два месеца господин Сарафов упражнява функции в нарушение на закона. Тази ситуация трябва да бъде прекратена по законовия ред. Необходимо е да се избере нов изпълняващ функциите от ВСС", коментира Савов.
По думите му една от възможните стъпки за излизане от тази ситуация е да се свика заседание на ВСС от министъра на правосъдието и да се постави на обсъждане този проблем.
“Демократична България” внесе проект за изменение на Закона за съдебната власт, в който се адресират проблемите в съдебната система, включително и по отношение на избора на нов Висш съдебен съвет.
Ситуацията в момента е показателна за всички проблеми, за които сме говорили през изминалите години. Тя е резултат и на онова злополучно решение на Конституционния съд от миналата година, с което ключовите промени в съдебната власт, които бяха подкрепени от експертните общности и от европейските ни партньори, бяха обявени за невалидни и противоконституционни. Ако промените бяха останали в Конституцията, тази ситуация нямаше да съществува. Щяхме да имаме избрани нови органи, а главният прокурор щеше да е с редуцирани правомощия, допълни Атанас Славов.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Партията на Андрей Бабиш печели парламентарните избори в Чехия (обновена)
Напрежение в Тбилиси: Полиция използва сълзотворен газ срещу протестиращи
Китай предоставял на Русия сателитна разузнавателна информация за ракетни удари срещу Украйна
Маркуч от цистерна се откъсна и заля с вряла вода майка и бебето ѝ по време на разходка в Смолянско