Атанас Славов: Случващото се около Сарафов е опит за преврат в съдебната власт

"Борислав Сарафов е бивш изпълняващ функциите главен прокурор. Това е един политико-прокурорски опит за преврат в съдебната власт”.

Това заяви народният представител от “Продължаваме Промяната - Демократична България” Атанас Славов по БНР.

Славов определи прокурорската колегия като "шпицкоманда, която се подчинява на воля, външна за съдебната система". "Прокуратурата е извън всякаква форма на демократична отчетност. Ситуацията е много тревожна и е рискова за правовата държава”, каза той.

Бившият правосъден министър коментира и вчерашната позиция на Прокуратурата срещу отказа на ВКС да образува производства по депозирани искания от Сарафов за възобновяване на наказателни дела, тъй като приема, че на 21 юли е изтекъл периодът, в който може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

“Недопустимо е в една правова държава прокуратурата да дава каквито и да било указания на съда”, заяви той, като добави, че нормите на Закона за съдебната власт са приложими и за заварени случаи, какъвто е този на Сарафов.

"Това е принцип в правото. Повече от два месеца господин Сарафов упражнява функции в нарушение на закона. Тази ситуация трябва да бъде прекратена по законовия ред. Необходимо е да се избере нов изпълняващ функциите от ВСС", коментира Савов.

По думите му една от възможните стъпки за излизане от тази ситуация е да се свика заседание на ВСС от министъра на правосъдието и да се постави на обсъждане този проблем.

“Демократична България” внесе проект за изменение на Закона за съдебната власт, в който се адресират проблемите в съдебната система, включително и по отношение на избора на нов Висш съдебен съвет.