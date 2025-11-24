26-годишен преби и остави без зъби жената, с която живее

Задържан и привлечен под отговорност е 26-годишен мъж, избил зъби на жената, с която живее.

Доказателствата сочат, че на 21 ноември в с. Кубратово обвиняемият пребил, скубал косата на жената и й избил зъби.

Пострадалата е с множество кръвонасядания и отоци по тялото.

Деянието е извършено с особена жестокост и в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство, а Наказателният кодекс предвижда затвор за подобно престъпление.

Побойникът е задържан за срок до 72 ч., но прокурорът е внесъл искане за постоянен арест, което съдът е удовлетворил.