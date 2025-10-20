15-годишното момче е намушкано в сърцето. Убитият пръв нанесъл удари

Извършителят е бил с проблемно поведение, има зад гърба си кражби и грабеж

OFFNews 20 октомври 2025 в 15:47 1293 3
Зам. градският прокурор Десислава Петрова и Любомир Николов
Зам. градският прокурор Десислава Петрова и шефът на СДВР Любомир Николов дават подробности за кървавия инцидент.

Спречкване между двама 15-годишни младежи е причината за кървавия инцидент в столичен мол.

Извършителят е известен на полицията и си е признал за престъплението, съобщиха от прокуратурата и МВР на съвместен брифинг. Престъпната му дейност е започнала през 2022 г. Година по-късно има 4 кражби, а през тази година - грабеж. Две години е прекарал в социален дом от семеен тип в Елин Пелин. Неговите възпитатели и надзорници също са сигнализирали, че тийнейджърът е проблемен. От август 2024 г. с решение на Районния съд в Елин Пелин е върнат на истинските си родители.

Задържан е за срок до 72 часа, но предстои да бъде поискан постоянен арест.

Сигналът за инцидента е получен около 19:30 ч. на тел. 112. От СДВР са реагирали незабавно и е започнало издирване на извършителя.

Изяснява се причината за възникналия конфликт между двамата. По първоначална информация жертвата първа е започнала, като нанесла няколко удара на другото момче. Обвиняемият извадил джобно ножче и намушкал връстника си в сърцето.

"Пристигайки на място, служителите на СДВР установяват, че жертвата е откарана в "Пирогов" с личен транспорт. Отцепихме района и започнахме следствено-оперативни действия. Установихме на място част от свидетелите, които разясниха случилото се. Други от тях бяха установени на домашните им адреси и бяха разпитани", съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Той допълни, че в Софийската градска прокуратура са установени 11 свидетели, които дават обяснения за тежкия инцидент.

Разследването е поето от следовател, тъй като така постановява законът при убийство, извършено от непълнолетен.

Направен е обиск, иззети са дрехите на извършителя, престои да бъдат назначени експертизи. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    3

    Джендо Джедев

    20.10 2025 в 16:18

    -0
    +0
    Lari,

    Не е съвсем така. Има много начини това да излезе наистина превишена самозащита. Тая част от закона е много тънка. Например, имаш законно оръжие. Спречквате се с някой, той ти удря два юмрука, поваля те на земята, тегли ти една майна и се обръща да си ходи. Ти го гръмваш. Това НЕ е самозащита и ще лежиш. Нещо подобно може и да е станало в тоя случай. Варианти - хиляди.

    7550

    2

    alfakentavur

    20.10 2025 в 16:05

    -0
    +2
    Не е приключен. В законите има понятие "превишена самозащита".

    6825

    1

    Lari

    20.10 2025 в 16:01

    -0
    +6
    Каквото търсило намерило. Самозащита . Случаят е приключен.
     
    X

    Руската пропаганда в Църквата срещу автентичното християнство. Разговор с Калин Янакиев