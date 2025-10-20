15-годишното момче е намушкано в сърцето. Убитият пръв нанесъл удари

Спречкване между двама 15-годишни младежи е причината за кървавия инцидент в столичен мол.
Извършителят е известен на полицията и си е признал за престъплението, съобщиха от прокуратурата и МВР на съвместен брифинг. Престъпната му дейност е започнала през 2022 г. Година по-късно има 4 кражби, а през тази година - грабеж. Две години е прекарал в социален дом от семеен тип в Елин Пелин. Неговите възпитатели и надзорници също са сигнализирали, че тийнейджърът е проблемен. От август 2024 г. с решение на Районния съд в Елин Пелин е върнат на истинските си родители.
Задържан е за срок до 72 часа, но предстои да бъде поискан постоянен арест.
Сигналът за инцидента е получен около 19:30 ч. на тел. 112. От СДВР са реагирали незабавно и е започнало издирване на извършителя.
Изяснява се причината за възникналия конфликт между двамата. По първоначална информация жертвата първа е започнала, като нанесла няколко удара на другото момче. Обвиняемият извадил джобно ножче и намушкал връстника си в сърцето.
"Пристигайки на място, служителите на СДВР установяват, че жертвата е откарана в "Пирогов" с личен транспорт. Отцепихме района и започнахме следствено-оперативни действия. Установихме на място част от свидетелите, които разясниха случилото се. Други от тях бяха установени на домашните им адреси и бяха разпитани", съобщи шефът на СДВР главен комисар Любомир Николов.
Той допълни, че в Софийската градска прокуратура са установени 11 свидетели, които дават обяснения за тежкия инцидент.
Разследването е поето от следовател, тъй като така постановява законът при убийство, извършено от непълнолетен.
Направен е обиск, иззети са дрехите на извършителя, престои да бъдат назначени експертизи.
2970
3
20.10 2025 в 16:18
Не е съвсем така. Има много начини това да излезе наистина превишена самозащита. Тая част от закона е много тънка. Например, имаш законно оръжие. Спречквате се с някой, той ти удря два юмрука, поваля те на земята, тегли ти една майна и се обръща да си ходи. Ти го гръмваш. Това НЕ е самозащита и ще лежиш. Нещо подобно може и да е станало в тоя случай. Варианти - хиляди.
7550
2
20.10 2025 в 16:05
6825
1
20.10 2025 в 16:01
