Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, Apple Watch и AirPods

Клиентите на Yettel вече могат да направят предварителна заявка за най-новите устройства на Apple онлайн на yettel.bg. Телекомът предлага цялата гама смартфони – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air и всички смарт аксесоари – смартчасовниците Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch SE 3, както и безжичните слушалки AirPods Pro 3. Периодът за предварителни поръчки продължава до 18 септември, 23:59 ч., а продажбите в магазинната мрежа на Yettel и доставките към клиенти ще стартират на 19 септември 2025 г.

Всички модели от серията iPhone 17 идват и със специалния пакет с услуги „Смартфон вселена“ на Yettel, който осигурява допълнително спокойствие с 3 години гаранция без допълнително заплащане вместо стандартните 2, възможност за сключване на застраховка срещу счупване и кражба с безплатна първа вноска, както и опция за ремонт в собствен сервиз на телекома с осигурено заместващо устройство.

Новите модели смартчасовници на Apple, които имат LTE свързаност, могат да се възползват от услугата на Yettel multiSIM, даваща им възможност да ползват интернет, да приемат и извършват обаждания, както и да изпращат съобщения без да са свързани със смартфон. Услугата позволява запазването на номера от мобилния план, а до края на септември всеки закупил eSIM часовник от Yettel получава 6 месеца безплатен multiSIM при първа активация.

iPhone 17 е оборудван с иновативната предна камера Center Stage, по-голям и по-ярък дисплей с честота на опресняване до 120Hz и чип A19 за още по-добра производителност. Предлага се в пет стилни цвята – Black, Lavender, Mist Blue, Sage и White. В Yettel цената на варианта с 256GB вътрешна памет е 1545,09 лв./ 789,99 евро в брой и 73,52 лв./ 37,59 евро на лизинг за две години с план Total Unlimited MAX (с месечна такса 75,99 лв./ 38,85 евро за първите 12 месеца).

iPhone Air е най-тънкият iPhone, създаван до момента. Дизайнът му е изключително лек, но с по-голяма здравина от всички предишни модели, с усъвършенствани камери отпред и отзад, впечатляващ живот на батерията през целия ден и възможност за удобна активация само чрез eSIM. Той идва в четири цвята – Space Black, Cloud White, Light Gold и Sky Blue. Цената на варианта с памет 256GB е 2034,04 лв./ 1039,99 евро в брой и 96,99 лв./ 49,59 евро на лизингови вноски за две години с план Total Unlimited MAX (с месечна такса 75,99 лв./ 38,85 евро за първите 12 месеца).

iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max са с впечатляващ дизайн, усъвършенствани камери и новия чип A19 Pro, като предлагат най-добрата производителност и живот на батерията в Apple смартфон до момента. Моделите идват в три елегантни нови цвята – Cosmic Orange, Deep Blue и Silver, а опциите за вътрешна памет при iPhone 17 Pro Max достигат до впечатляващите 2TB. Цената на iPhone 17 Pro с 256GB памет е 2229,63 лв./ 1139,99 евро в брой и 106,77 лв./ 54,59 евро на лизинг за две години с план Total Unlimited MAX (с месечна такса 75,99 лв./ 38,85 евро за първите 12 месеца). iPhone 17 Pro Max във вариант с 256GB вътрешна памет може да бъде закупен в Yettel за 2523 лв./ 1289,99 евро в брой или 120,46 лв./ 61,59 евро на лизингови вноски за 24 месеца с план Total Unlimited MAX (с месечна такса 75,99 лв./ 38,85 евро за първите 12 месеца).

Най-добрият часовник за спорт и приключения – Apple Watch Ultra 3 – предлага до 42 часа живот на батерията и нови усъвършенствани здравни функции. Наличен е в цветовете Natural и Black Titanium.

Apple Watch Series 11 идва с функция за оценка на съня (sleep score), до 24 часа живот на батерията и дисплей, който е два пъти по-устойчив на надраскване. Моделът се предлага с алуминиев корпус в новия цвят Space Gray, както и в Jet Black, Rose Gold и Silver, а също и с полиран титаниев корпус в цветове Natural, Gold и Slate. Цената му в Yettel започва от 869,99 лв./ 444,82 евро в брой или 38,99 лв./ 19.94 евро на месец за 2 години.

Apple Watch SE 3 предлага усъвършенствани здравни функции, Always-On дисплей, бързо зареждане и още редица функции на достъпна цена. Наличен е в два размера – 40 мм и 44 мм, с алуминиев корпус в цветовете Midnight и Starlight. Може да бъде закупен в Yettel на цена, започваща от 519,99 лв./ 265,87 евро в брой или 23.99 лв./ 12.27 евро на лизинг за 2 години.

Безжичните слушалки AirPods Pro 3 са с нов дизайн и впечатляващо качество на звука, функция за автоматичен превод в реално време без използване на ръце, изключително стабилно и удобно прилягане в ухото, измерване на пулса по време на тренировки и удължен живот на батерията. В Yettel могат да бъдат закупени на цена от 509,99 лв./ 260,75 евро в брой или 24,49 лв./12.52 евро на лизинг за 2 години.