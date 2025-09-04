Смартфонът Samsung Galaxy S25 FE и таблетите от серията Galaxy Tab S11 са вече във Vivacom

Vivacom обогатява премиум портфолиото си с последните устройства от Samsung – смартфонът Galaxy S25 FE и таблетите - Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra. Те комбинират елегантен дизайн, висока производителност и водещи Galaxy AI функционалности, създадени да улесняват ежедневието – както в работата, така и в свободното време.

Galaxy S25 FE предлага 6.7-инчов Full HD+ дисплей, 50 MP основна камера и батерия с капацитет 4 900 mAh, която поддържа 45W бързо кабелно и 15W безжично зареждане. Смартфонът e оборудван с осемядрения процесор Exynos 2400 и разполага с 8 GB RAM и 128 GB вътрешна памет, осигурявайки плавно изживяване дори при мултитаскинг. Устройството използва Android 16 с интерфейс One UI 8, който предлага интуитивна навигация, усъвършенствана сигурност и интелигентни AI решения. За любителите на видео обработката - смартфонът предлага впечатляваща AI функционалност при редактирането на видео съдържание чрез Audio Eraser – премахване на нежелан шум, както и Auto Trim - лесно изрязване на най-важното от записа. Само чрез няколко докосвания на екрана, потребителите могат да запазят най-ценните спомени завинаги.

Моделът Galaxy Tab S11 разполага с 11-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 1600x2560. Той предлага повече място за съхранение на снимки, видео и приложения със своите 12 GB RAM и 128GB вътрешна памет. и батерия 8 400 mAh. С изключително компактния си размер - тегло едва 469 гр. и тънък профил, таблетът е удобен за работа и развлечения в движение. Моделът се предлага със S Pen от следващо поколение – с конусообразен връх на писалката, възможност за активиране на допълнителни функции на писалката с един бутон, както и по-стабилен захват заради шестоъгълния й дизайн.

Galaxy Tab S11 Ultra се отличава с 14.6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 1848x2960, 12 GB RAM и 256 GB вътрешна памет. Батерията му е с капацитет 11 600 mAh, а корпусът е изработен от бронзиран алуминий и сертифициран по IP68 за защита от вода и прах. Моделът идва с ново поколение S Pen и усъвършенстван DeX режим, който осигурява изживяване, подобно на работата на компютър, с няколко работни пространства и drag-and-drop функционалности.

Серията предлага разширени Galaxy AI възможности: превод на живо по време на разговор, интелигентно обобщаване и форматиране на бележки, преобразуване на скици в изображения и интегрирани AI функции в Samsung Notes и браузъра. Устройствата поддържат и широка гама от аксесоари – клавиатури, протектори и защитни калъфи.

Новите устройства вече са достъпни във всички магазини на Vivacom и онлайн на vivacom.bg, в комбинация с 24-месечен договор с плановете Unlimited, които включват неограничени минути и мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в страната , както и роуминг МВ в 13 дестинации извън ЕС – Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария.