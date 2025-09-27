Нов телефон или смартчасовник? Защо да избираме, когато можем да имаме и двете!

Септември обикновено носи палитра от вълнения и очаквания – някои за пръв път чуват училищния звънец, други се връщат в офиса след зареждаща лятна почивка. Технологиите, като неизменна част от живота ни, естествено се преплитат с тези важни моменти. И ако сте от хората, които искат да извлекат максимума от своите устройства и обмисляте подмяна на старата техника, може би точно сега е най-подходящият момент. До края на месеца Yettel предлага отлична възможност да се сдобиете с нови устройства и то без да заплащате вноски за тях чак до декември.

Със своята специална селекция телекомът дава възможност на потребителите да направят комплект от две устройства, като спрямо нуждите си те могат да избират измежду над 50 модела смартфони, смартчасовници, слушалки, лаптопи и таблети. Всички настоящи и нови абонати на оператора, които подпишат двугодишен договор с избрани планове Total Unlimited до края на септември, ще могат да се сдобият с устройствата сега, а да започнат изплащането им чак след три месеца, тъй като лизингът им ще бъде 0 лв./ 0 евро за първите 3 месеца от споразумението.

Идеи за практични и стилни комплекти

За тийнейджърите, които искат да изпълняват всяко задание със светкавична скорост и обичат да слушат музика до училище, комбинацията от LENOVO IdeaPad Slim 5 и Samsung Galaxy Buds3, може да осигури и двете. Лаптопът е с процесор Intel Core i5 от 13-о поколение и 32 GB RAM, което е напълно достатъчно устройството да се справи с всяка програма и задача. Пространството за вътрешно съхранение от 1 TB дава свобода да се запазват локално всички проекти през учебната година, заедно с всички останали файлове, снимки, видеа и дори игри. Новите слушалки от Samsung са с активно шумопотискане и 360-градусово аудио, за да доставят безкомпромисно музикално изживяване без да се влияят от заобикалящата среда. Когато добавим заряда от кейса, те могат да бъдат използвани до 30 часа, което би било достатъчно за поне седмица автономно използване, дори при по-интензивна употреба.

Бизнес дамите, които държат също толкова на функционалността, колкото и на стила, биха могли да комбинират зеления вариант на MOTOROLA Edge 60 5G с изключително нежния HUAWEI Watch GT 4 41mm Green. Смартфонът е с матов заден панел, който се отличава отдалеч, но в същото време би могъл да издържи на пълно потапяне във вода до метър и половина за 30 минути. Има специален военен сертификат, заедно със закалено стъкло, предпазващо екрана, които му осигуряват максимална защита. Батерията е с голям капацитет и бързо зареждане, а интелигентната система от камери е готова да създава шедьоври във всеки един момент. Часовникът на HUAWEI е с изцяло нов, емблематичен дизайн, който хваща окото отдалеч. С възможността за денонощно следене на здравето и интегрирания научно-базиран треньор, той помага и за поддържането на перфектна форма.

Спортните ентусиасти биха могли да се възползват дори от тройно предложение, понеже XIAOMI Redmi Note 14 Pro идва с XIAOMI Smart Band 9 Active. Смартфонът предлага ярък екран, страхотни основна и селфи камери, както и дълъг живот на батерията, а смартгривната позволява проследяване на тренировките и разполага със сензори предоставящи здравен мониторинг, за да може да откриваме нови начини за подобрение на физическата си форма. С настоящата оферта на Yettel, към това предложение може да се добавят и иновативните слушалки HUAWEI FreeArc. Благодарение на отворения си дизайн, те не създават дискомфорт дори при продължително носене и усилено движение, което ги прави перфектни за спортни активности. Необикновената им форма не е за сметка на качеството на звука, като те предлагат активно шумопотискане, динамичен еквалайзер и дълбоки баси, благодарение на своите високоговорители. В същото време, употребата им е безопасна дори в натоварена градска среда, тъй като позволяват пълна осъзнатост с околната обстановка.

Оферта за малчугани

Yettel представя и две пакетни предложения за деца. Смартчасовниците MyKi Watch 4 и MyKi Watch 4 LITE идват в комплект с електрическа четка за зъби Nordics Kids Sonic Toothbrush и план Junior. Те дават на малчуганите достъп до модерни технологии, а на родителите – спокойствие и сигурност.

MyKi Watch 4 предлага тройна локализация (GPS, Wi-Fi и LBS), двупосочни гласови и видео обаждания, чат с емоджита, SOS бутон и възможност за настройка на „безопасни зони“ чрез мобилната апликация. По-достъпната версия MyKi Watch 4 LITE поддържа до 20 контакта, гласови обаждания, чат с гласови съобщения и снимки, SOS бутон, прецизна локализация и допълнителни функции като крачкомер, математическа игра, аларми и режим „Не безпокойте“.

С толкова богат избор от устройства и комбинации, Yettel превръща септември в идеалния момент за технологичен ъпгрейд. Новият сезон е възможност да направим ежедневието си по-лесно и по-свързано, и то на добра цена.