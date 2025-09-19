HUAWEI WATCH Ultimate 2: Професионални спортове на открито с върхови технологии

Huawei представи висококачествения HUAWEI WATCH Ultimate 2, първият смартчасовник със сонарно-базирана подводна комуникация, за да направи гмурканията в дълбоки води по-безопасни и по-удобни. Този смартчасовник е изработен от издръжлив аморфен метал на циркониева основа и предлага водоустойчивост до 150 метра дълбочина, както и функции за подводна комуникация. Той е оборудван и с иновативна система GAP Antenna, която улеснява по-бързата и по-безпроблемна свързаност в екстремни условия. HUAWEI WATCH Ultimate 2 се предлага с HD карти на голф игрища и професионални функции за дейности на открито, което го прави естественият избор за атлети и спортисти, любители на природата, пътешественици и приключенци.



Подводна сонарна комуникация до 150 м

HUAWEI WATCH Ultimate 2 извисява производителността и безопасността при гмуркане до нови нива, защото е първият смартчасовник, който поддържа гмуркания до 150 метра наред с възможности за подводна комуникация, както и възможност за обаждания и слушане на музика. Уникалните водоустойчиви свойства на часовника го правят подходящ за употреба в подводни среди. Той въвежда невиждана досега функция за комуникация, базирана на сонар, която позволява на потребителя да изпраща предварително зададени съобщения и емотикони до други часовници в рамките на 30 метра. Той има и функция SOS под вода, която поддържа максимален обхват от 60 метра, което може да помогне за улесняване на навременната помощ в случай на спешност.

Бърза и стабилна комуникация благодарение на GAP Antenna и Sunflower навигация

Иновативната GAP Antenna система на HUAWEI WATCH Ultimate 2 усилва силата на сигнала на открито. Системата Sunflower е подсилена от двулентово петсистемно позициониране и усъвършенствани алгоритми, за да осигури прецизна навигация в трудни условия. Часовникът може дори да се използва за самостоятелно осъществяване на разговори, благодарение на функцията eSIM, а шумопотискането с изкуствен интелект поддържа разговорите ясни сред природните стихии. Допълнителни нови функции, като разпознаване на падания, SOS съобщения при спешност и функция за мониторинг на висока надморска височина (High Altitude Monitoring) са щателно проектирани, за да осигурят безопасността на любителите на приключения на открито по всяко време.

Стилни цветове, издръжливост, точен здравен мониторинг и 11-дневен живот на батерията

HUAWEI WATCH Ultimate 2 се предлага в цветове Blue и Black, с корпус от аморфен метал на циркониева основа, двуцветен нанокристален керамичен безел и сапфирен кристал за отлична издръжливост. Системата TruSense™ се поддържа от разпределената технология X-TAP и задни суперсензорни модули, за да предостави до 11 ключови здравни показатели чрез функцията „Health Glance“ – бърз преглед на здравето. Часовникът предлага и измервания на кислородната сатурация (SpO2) чрез върха на пръста, които се актуализират в реално време и могат да се наблюдават непрекъснато, както и точно проследяване на сърдечния ритъм и съня. Режимът за пестене на батерията поддържа до 11 дни употреба без зареждане, а стандартният режим поддържа впечатляващите 4,5 дни употреба без зареждане.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 задава нов стандарт при носимите устройства, където дейностите на открито са с приоритет, наред с функциите за наблюдение на здравето и ежедневното удобство. Той бележи началото на нова ера за любителите на приключения и активности на открито.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 се очаква на българския пазар през октомври 2025.

Повече информация за HUAWEI WATCH Ultimate 2 ще откриете на https://consumer.huawei.com/bg/wearables/watch-ultimate-2/.

*Данните са от лабораториите на Huawei. Действителната употреба може да варира в зависимост от разликите в продуктите, навиците на употреба и факторите на околната среда.