Huawei оглавява глобалния пазар на носими устройства за второ поредно тримесечие на 2025

Huawei оглави глобалния пазар на носими устройства през второто тримесечие на 2025 г. с пазарен дял от 20,2%, което бележи второ поредно тримесечие на лидерска позиция, според данни на водещата индустриална агенция IDC.

Носимите устройства на Huawei печелят признание със своя модерен дизайн, иновативни функции за здраве и фитнес и водещи интелигентни технологии. Сред тях са серията HUAWEI WATCH FIT 4, която е компактна, но с богати възможности, HUAWEI WATCH GT 5, въвеждаща революционната система TruSense, както и HUAWEI WATCH 5, предлагаща два изцяло нови режима на батерията. HUAWEI WATCH Ultimate пък поддържа специализирани режими за гмуркане, голф и експедиции, а HUAWEI WATCH D2 е първият смарт часовник с поддръжка на амбулаторно измерване на кръвното налягане (ABPM) от китката.

Huawei ще бъде домакин на премиера на нови продукти в Париж, Франция на 19 септември, под мотото „Ride the Wind“, където ще бъдат разкрити очаквани нови носими устройства, включително HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH Ultimate 2 и HUAWEI WATCH D2.

За Huawei Consumer Business Group

Продуктите и услугите на Huawei се предлагат в повече от 170 страни и са използвани от 1/3 от световното население. Компанията разполага с 15 изследователски центъра на територията на САЩ, Германия, Швеция, Русия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG е едно от трите бизнес звена на бранда и осъществява дейност в областта на мобилните телефони, компютрите и таблетите, преносимите и софтуерните устройства и др. Глобалната мрежа на Huawei е изградена на основата на почти 30-годишен опит в телекомуникационната индустрия, като нейната цел е да предоставя най-актуалните технологични иновации на потребителите по света. За повече информация посетете: https://consumer.huawei.com/bg/.