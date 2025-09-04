Голям срив на Гугъл

Голям срив в Google се случи преди около час вследствие на глобален сървърен проблем.

Не работи търсачката, паднали са много сайтове.

Търсачките Google, Bing и Yahoo се сринаха, много потребители изпитват затруднения с интернет достъпа.

След около 10-минутна пауза достъпът до Yahoo и Bing бе възстановен, но услугите на Google остават неактивни.

Сайтовете Downdetector и Outage Report показват множество сигнали за срива от Източна и Централна Европа - в България, Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия и др.

OFFNews се допита до специалисти, които съветват да използвате VPN клиент (като SurfShark, HMA, Express VPN) за промяна на IP-то от друга държава, ако имате спешна нужда от достъп до услугите на Google.

Очаквайте подробности.