Голям срив на Гугъл

Мая Младенова 04 септември 2025 в 10:33 2470 4
Региони, засегнати от срива

Снимка Outage Report
Къде са сигналите - в голяма част от Европа

Голям срив в Google се случи преди около час вследствие на глобален сървърен проблем.

Не работи търсачката, паднали са много сайтове.

Търсачките Google, Bing и Yahoo се сринаха, много потребители изпитват затруднения с интернет достъпа.

След около 10-минутна пауза достъпът до Yahoo и Bing бе възстановен, но услугите на Google остават неактивни.

Сайтовете Downdetector и Outage Report показват множество сигнали за срива от Източна и Централна Европа - в България, Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия и др.

OFFNews се допита до специалисти, които съветват да използвате VPN клиент (като SurfShark, HMA, Express VPN) за промяна на IP-то от друга държава, ако имате спешна нужда от достъп до услугите на Google.

Очаквайте подробности.

Виж още за:

    Мая Младенова

    Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2000

    4

    Komentator

    04.09 2025 в 10:51

    -0
    +0
    Пак американците са виновни. Виждаш ли сега как ограничават руZофилите да творят иZтини за света. Уф, че гадняри. Ама защо ли не си ги правят в ръшки сайтове?

    2010

    3

    dapeev

    04.09 2025 в 10:49

    -0
    +0
    Тази търсачка си работи както винаги и без проблеми:
    https://duckduckgo.com/

    3980

    2

    Niko Kolev

    04.09 2025 в 10:43

    -0
    +0
    tъкмо мислех да звъня в доставчика. Почти нищо не зарежда, много търсения зависват.

    4047

    1

    IvoIvo

    04.09 2025 в 10:40

    -0
    +3
    Мда, забелязахме...

     
    X

    Яна от Словакия: Никъде няма такава свобода като в България