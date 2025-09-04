Голям срив на Гугъл

Голям срив в Google се случи преди около час вследствие на глобален сървърен проблем.
Не работи търсачката, паднали са много сайтове.
Търсачките Google, Bing и Yahoo се сринаха, много потребители изпитват затруднения с интернет достъпа.
След около 10-минутна пауза достъпът до Yahoo и Bing бе възстановен, но услугите на Google остават неактивни.
Сайтовете Downdetector и Outage Report показват множество сигнали за срива от Източна и Централна Европа - в България, Гърция, Турция, Северна Македония, Сърбия и др.
OFFNews се допита до специалисти, които съветват да използвате VPN клиент (като SurfShark, HMA, Express VPN) за промяна на IP-то от друга държава, ако имате спешна нужда от достъп до услугите на Google.
Очаквайте подробности.
Мая Младенова
Мая Младенова e журналист, редактор и преводач. Започва кариерата си преди близо 20 години във вестникарството. Заместник главен редактор на OFFNews от 2012 г. Пише за медии, политика и др.