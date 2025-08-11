Да предадеш опит, значи да създадеш бъдеще - Ивайло Мотев за ролята на ментор в стажантската програма на Vivacom

Когато един млад човек прави първите си стъпки в технологичния свят, насоката и подкрепата от доказан професионалист могат да имат голямо значение. Такъв е примерът с Ивайло Мотев – системен администратор във Vivacom, който за поредна година споделя своя професионален път, като става ментор в лятната стажантска програма.

Ивайло има близо 20 години опит в областта и споделя, че го привлича динамиката на работата и възможността постоянно да се докосва до новите технологии. За него, участието като ментор не е просто ангажимент, а начин да върне нещо ценно на професията:

„Имам силно желание да предавам знанията и уменията, които съм натрупал през годините. Удовлетворение ми носи това да помагам и насочвам бъдещите ни колеги към развитие в ИТ сферата“.

Тази година Ивайло е ментор на Светослав Димов – студент по телекомуникации в Техническия университет в София. Описва го като мотивиран, любознателен и устремен към нови знания. Според него именно това желание за развитие е сред най-ценните качества на един успешен стажант.

За Ивайло успехът се измерва не само с резултатите от конкретни задачи, а и с изграждането на трайна нагласа за развитие. „Моят стажант вече притежава основни качества – инициативност, отговорност и жажда за нови знания. Аз се старая да предам конкретни технически умения – администрация на Linux, скриптиране, работа в екип, аналитично мислене и внимание към детайла“.

Най-важното за него обаче е предаването на мотивацията: „Ще се радвам, ако успея да предам не само знанията, но и желанието за развитие – и ако е възможно, да го видя като част от нашия екип в бъдеще“.

Лятната стажантска програма на Vivacom е доказано успешен проект за изграждане на новото поколение експерти в телекомуникационния сектор. Чрез практически задачи, менторска подкрепа, 360-градусова ротация между екипи и възможност за участие в лична среща със CEO на компанията, участниците получават възможност да направят своите първи професионални стъпки с увереност и вдъхновение.