''Така няма да спасим ЕС''. Социалистите в ЕП скептични към обещанията на ЕК за големия бюджет

Социалистите в Европейския парламент обвиниха председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, че предлага единствено „козметични промени“ в дългогодишния бюджет на ЕС с цел да успокои евродепутатите.

В началото на седмицата разединеният по темата за Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за 2028-2034 Европейски парламент (ЕП) отстъпи от планирания си "бунт" срещу предложенията на Европейската комисия (ЕК). Причината са предложени от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен промени в спорния план за обединяване на селскостопанските и регионалните субсидии в следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Към този момент рамката на МФР възлиза на 2 трилиона евро.

„Чухме вашите опасения“, заяви Фон дер Лайен на среща с евродепутатите за първи път, след като предложи отстъпки, предаде Euractive. Председателят на Прогресивния алианс на социалистите и демократи и евродепутат Ираче Гарсия обаче не остана впечатлена.

"Ние ви писахме. Изслушахме ви. Предложихме ви ясни, осъществими и дълбоко европейски предложения. Но вашият отговор все още не е достатъчен, имайки предвид историческите времена, в които живеем", заявява Гарсия.

Лидерът на социалистите и демократите в ЕП е категорична, че "Европа не може да бъде спасена с козметични промени".

На свой ред от групата на "Зелените/ЕСА" и "Обнови Европа" в ЕП приветстваха отстъпките от страна на ЕК, но заявиха, че все още има сериозни недостатъци в плана за разходите на Фон дер Лайен и ЕК.

Лидерът на центристката Европейска народна партия (ЕНП) Манфред Вебер, от която е и самата Фон дер Лайен, подкрепи предложението на ЕК по време на вчерашния дебат по МФР 2028-2034 в в ЕП в Брюксел.

ЕНП беше начело на първоначалната кампания за отхвърляне на реформата, но промени курса си след обещаните от ЕК компромиси, обявявайки това за "голяма победа за ЕП".

"Ние, като Европейска народна партия, разглеждаме МФР и виждаме много от нашите приоритети", заяви Вебер.

Той благодари на Урсула фон дер Лайен, че е изслушала исканията на ЕП и заяви, че партията му защитава интересите на регионите и земеделските производители "със зъби и нокти".