Зохран Мамдани бе избран за кмет на Ню Йорк, загуба за републиканците и в Ню Джърси и Вирджиния

Кандидатът от Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес. 34-годишният син на индийски емигранти е политически опонент на Доналд Тръмп.
Американският президент заплаши, че ще спре федералните субсидии за Ню Йорк, ако Мамдани спечели кметската надпревара.
Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа. С победата си демократът ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, след като встъпи в длъжност на 1 януари, съобщава БТА.
Сред предизборните му обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.
„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.
Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП, цитирана от БТА. В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.
Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна, коментира още АП.
1900
9
05.11 2025 в 08:53
Като махнем очевадните прилики с едно друго ново начало, дано и тези красиви мечти за социализъм не завършат за нюйоркчани така, както си завършва всеки социализъм..
500
8
05.11 2025 в 08:46
1700
7
05.11 2025 в 08:38
Каквото и да е, поприключи тоя фашистки експеримент.
1005
6
05.11 2025 в 08:22
2970
5
05.11 2025 в 08:11
Пак пишеш глупости на търкалета.
https://vote.nyc/page/voter-id
2970
4
05.11 2025 в 08:02
А иначе от коментарите по-долу си личи, че българинът е широкоскроен и у него няма и капка расизъм и религиозен фанатизъм. Пише се голям христиЕнин, ама християнлъкът му е колкото да се напука по Коледа и Великден. Жалка работа!
3028
3
05.11 2025 в 07:57
24468
2
05.11 2025 в 07:52
в щат, където е нелегално да се легитимираш за избори, изборите са фалшифицирани с нелегално пребиваващи гласуващи за тези, които ги толерират.
затова и мангал.
1605
1
05.11 2025 в 07:50
