Зохран Мамдани бе избран за кмет на Ню Йорк, загуба за републиканците и в Ню Джърси и Вирджиния

Името на Тръмп не беше в бюлетината, обясни загубата президентът на САЩ

OFFNews 05 ноември 2025 в 07:06 2466 9
Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк

Снимка БТА/АП
Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк

Кандидатът от Демократическата партия Зохран Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, съобщи Асошиейтед Прес. 34-годишният син на индийски емигранти е политически опонент на Доналд Тръмп.

Американският президент заплаши, че ще спре федералните субсидии за Ню Йорк, ако Мамдани спечели кметската надпревара. 

Мамдани спечели надпреварата срещу бившия губернатор Андрю Куомо и републиканеца Къртис Слиуа. С победата си демократът ще влезе в историята като първия мюсюлманин, първия човек от южноазиатски произход и първия роден в Африка, заемащ кметския пост. Той ще стане и най-младият кмет на града от повече от век, след като встъпи в длъжност на 1 януари, съобщава БТА. 

Сред предизборните му обещания са безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, общински хранителни магазини и създаването на нов Департамент за обществена безопасност, който да изпраща специалисти по психично здраве, а не полицаи, при определени спешни сигнали. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП, цитирана от БТА. В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна, коментира още АП.

    1900

    9

    Final Gravity

    05.11 2025 в 08:53

    -1
    +0
    Ехааа... - "общински хранителни магазини, безплатни детски градини, безплатен градски автобусен транспорт, специалисти по психично здраве вместо полицаи" - what could possibly go wrong, както се казва...

    Като махнем очевадните прилики с едно друго ново начало, дано и тези красиви мечти за социализъм не завършат за нюйоркчани така, както си завършва всеки социализъм..

    500

    8

    Незначителен червей

    05.11 2025 в 08:46

    -1
    +0
    Голямо настървение и емоции в коментарите. Доста повече от изборите в Пазарджик. Ама Ню Йорк не е в България. Загадъчно.!!!

    1700

    7

    Gavrilov

    05.11 2025 в 08:38

    -0
    +1
    Добро начало на деня :) 2028? Какво залагаме - Нюсъм президент, Мамдани вице? Или АОК президент, Тим Уолц вице?
    Каквото и да е, поприключи тоя фашистки експеримент.

    1005

    6

    Шпагата

    05.11 2025 в 08:22

    -0
    +7
    Тръмпутлеристи не унивайте толкова де .Тая загуба на любимия ви крал-идиот няма да е последна..Добрите новини тепърва предстоят....

    2970

    5

    Джендо Джедев

    05.11 2025 в 08:11

    -0
    +2
    dolivo,

    Пак пишеш глупости на търкалета.

    https://vote.nyc/page/voter-id

    2970

    4

    Джендо Джедев

    05.11 2025 в 08:02

    -0
    +4
    Хахахаха! Сега да долети оня финалния и да каже, че републиканците са виновни... :D

    А иначе от коментарите по-долу си личи, че българинът е широкоскроен и у него няма и капка расизъм и религиозен фанатизъм. Пише се голям христиЕнин, ама християнлъкът му е колкото да се напука по Коледа и Великден. Жалка работа!

    3028

    3

    Valioka

    05.11 2025 в 07:57

    -4
    +0
    Честно, не знам как па може да няма един свестен християнин, или индиец християнин, че трябва за Кмет на един от най-емблематичните градове в света да бъде избран мюсюлманин... Това не го проумявам - сега предстоят Коледните празници, ще трябва да има пищна коледна украса, в Ню Йорк най-вероятно има много църкви които трябва да се поддържат, в Щатите не се гледа никак добре на мюсюлманите след събарянето на Двете кули (точно в Ню Йорк) и след войната в Залива, освен това непрекъснато някъде има гореща точка предизвикана от ислямистки терорист и на фона на всичко това - за Кмет на Ню Йорк е избран мюсюлманин???!!! Ами, тъпи са Хамериканците! Единствената алтернатива на Тръмп в предизборната кампания, беше отвратителната кандидатура на Комала Харис - доста демократи гласуваха с отвращение за нея. Ами, тъпи са Хамериканците!...

    24468

    2

    dolivo

    05.11 2025 в 07:52

    -2
    +0
    то се очакваше.

    в щат, където е нелегално да се легитимираш за избори, изборите са фалшифицирани с нелегално пребиваващи гласуващи за тези, които ги толерират.

    затова и мангал.

    1605

    1

    Mumko

    05.11 2025 в 07:50

    -2
    +10
    Честит им и на тях кмет мангал...
     
