Златото поскъпва на фона на слабия долар

Златото поскъпва поради очакванията за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв на САЩ през септември. Засиленото търсене на кюлчета се случва на фона на слабия долар, съобщава американската телевизия CNBC.

Спот цената на златото се покачи с 0,3% до 3354,77 долара за унция. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през декември се повишиха с 0,1% до 3403,20 долара.

„Участниците на пазара започват да обсъждат дали Федералният резерв ще намали лихвения процент с 50 базисни пункта на заседанието си през септември след коментарите на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент вчера, като фокусът е върху по-слабите икономически данни за САЩ, които подкрепят това“, заяви анализаторът от UBS Джовани Стауново.

Пазарите отчитат над 90% вероятност за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв следващия месец, след като лекият скок на инфлацията през юли сигнализира за ограничено въздействие от вносните тарифи на САЩ върху потребителските цени, като се очаква поне едно допълнително намаление до края на годината.

Златото, неликвиден актив, често разглеждан като безопасно убежище по време на икономическа или геополитическа несигурност, обикновено се възползва от среда с ниски лихвени проценти.

Индексът на долара достигна двуседмично дъно, което прави кюлчетата с цена в зелената валута по-достъпни за чуждестранните купувачи.

„Не очаквайте тези разговори да повлияят съществено на пазара на злато, те биха могли да предизвикат известна краткосрочна волатилност. Цените в краткосрочен план вероятно ще се движат странично, докато входящите икономически данни от САЩ не започнат да подкрепят по-бърз цикъл на намаляване на лихвите от Фед“, каза Стауново.

Междувременно САЩ и Китай удължиха тарифното си примирие с още 90 дни, предотвратявайки взаимни трицифрени мита върху стоките.

На други места, спот цената на среброто се повиши с 1,3% до 38,39 долара за унция, платината се повиши с 0,8% до 1346,05 долара, а паладият спечели 0,4% до 1133,72 долара.