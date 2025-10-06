Жизел Пелико отново в съда - един от насилниците ѝ обжалва присъдата си

Жертвата на масово изнасилване във Франция, Жизел Пелико, се завръща в съда днес, за да се изправи срещу един от насилниците си – единственият мъж, който обжалва присъдата си от миналата година.

Настоящото дело в съда в южния френски град Ним е срещу 44-годишния Хюсаметин Доган - един от 17-те мъже, които обжалваха присъдите си, и последният, който все още твърди, че е невинен, защото не е знаел, че жената е била упоена. Въпреки това доказателствата сочат, че Доминик Пелико предварително е информирал участниците, че съпругата му ще бъде в безсъзнание.

Роденият в Турция Доган е осъден на девет години затвор за изнасилване. Поради здравословни причини той все още не е в затвора.

Делото ще бъде разгледано от деветчленно жури и се очаква да продължи четири дни. В процеса ще бъдат показани отново видеозаписи от престъпленията, които шокираха обществото и предизвикаха вълна от реакции по света.

През септември 2024 г. Пелико стана лице на най-големия съдебен процес за изнасилване в историята на Франция – и вдъхновение за хиляди жени.

Общо 51 мъже бяха осъдени в процеса, който предизвика вълна от реакции по целия свят.

Историята ѝ шокира света. Серийният изнасилвач Доминик Пелико е заловен през 2020 г. след случаен сигнал, че тайно снима с камера под полите на жени в мол. Намереният в дома му видеоархив разкрива ужасяваща история: примерният баща на три деца в продължение на десет години упоявал съпругата си и я предлагал за изнасилване на десетки мъже. Доминик Пелико получи максималната присъда – 20 години затвор.

