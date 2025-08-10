Жертви и поне 19 ранени след руски удар по гара, болница и жилища в Запорожие

OFFNews 10 август 2025 в 22:17 550 1
Гарата в Запорожие, Украйна

Снимка Getty Images
Гарата в Запорожие, 24 юни 2025 г.

При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското МВнР на официалната си страница в социалната мрежа Х.

„Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, съобщава се в изявлението.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителни екипи, лекари и полицаи работят, за да помогнат след удара в Запорожие.

"За съжаление, има жертви. Ето защо са необходими санкции, необходим е натиск. Нужна е сила – от страна на САЩ, на Европа, на всички страни по света, които искат мир и стабилност в международните отношения", каза още президентът на Украйна.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1205

    1

    781000

    10.08 2025 в 22:38

    -0
    +10
    Изроди руски, да мир ще преговаряте, а ??
     