Жертви и поне 19 ранени след руски удар по гара, болница и жилища в Запорожие

При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското МВнР на официалната си страница в социалната мрежа Х.

„Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, съобщава се в изявлението.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителни екипи, лекари и полицаи работят, за да помогнат след удара в Запорожие.