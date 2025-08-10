Жертви и поне 19 ранени след руски удар по гара, болница и жилища в Запорожие

При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна.
Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското МВнР на официалната си страница в социалната мрежа Х.
„Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, съобщава се в изявлението.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителни екипи, лекари и полицаи работят, за да помогнат след удара в Запорожие.
"За съжаление, има жертви. Ето защо са необходими санкции, необходим е натиск. Нужна е сила – от страна на САЩ, на Европа, на всички страни по света, които искат мир и стабилност в международните отношения", каза още президентът на Украйна.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1205
1
10.08 2025 в 22:38
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се удави по време на почивка в България
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се удави по време на почивка в България
Тръмп е готов да се срещне със Зеленски в Аляска, ама друг път
Караджов сезира КЗД заради случая със сваленото от самолет дете в инвалидна количка
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се удави по време на почивка в България