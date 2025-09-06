Зеленски с контрапредложение: Путин да дойде в Киев

Президентът Володимир Зеленски отхвърли идеята на Владимир Путин за двустранна среща в Москва и отправи контрапредложение към руския лидер да посети Киев.

Украинският държавен глава заяви това в интервю за ABC News, съобщава Укринформ.

„Той (Путин — бел. ред.) може да дойде в Киев. Аз не мога да отида в Москва, когато страната ми е под ежедневен ракетен обстрел. Не мога да отида в столицата на този терорист. Путин разбира това“, каза Зеленски.

Според него предложението на Путин всъщност е имало за цел да отложи срещата им.

Според него Путин „играе игрички със Съединените щати“.

Министърът на външните работи Андрий Сибига заяви, че в момента седем държави са готови да проведат среща между Зеленски и Путин. Сред тях са Австрия, Светият престол, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив.