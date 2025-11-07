Зеленски: Русия струпва войски край Вовчанск

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски край украинския град Вовчанск в Североизточна Украйна, предаде Ройтерс.

Зеленски заяви пред репортери в Киев, че атаката на руските войски срещу град Покровск има за цел да демонстрира на американския президент Доналд Тръмп руската сила на бойното поле.

Главнокомандващият украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че войските на Киев засилват атаките си срещу руските сили край град Добропиля в Източна Украйна, за да облекчат натиска върху обсадения Покровск, предаде Ройтерс.

Сирски каза още, че украинските сили са фокусирани основно върху гарантирането на сигурността на логистичните линии и изтласкването на руските войски.

Генералният щаб на украинската армия каза днес, че вчера руските сили са упражнили голям натиск в района на Покровск, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.