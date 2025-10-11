Зеленски разговаря с Тръмп: Има добри идеи как Украйна да стане още по-силна

Украинският президент Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, в който се фокусира, наред с други неща, върху ситуацията в Близкия изток. Украинският лидер обяви това в своя Telegram канал.

„Поздравих президента Тръмп за успеха и споразумението за Близкия изток, което той наистина осигури, и това е мощен резултат. И ако можем да спрем войната в този регион, тогава със сигурност могат да бъдат спрени и други войни, включително тази руска война“, каза Зеленски.

Президентът добави, че разговорът с Тръмп е засегнал и събитията в Украйна. По-конкретно, Зеленски е информирал ръководителя на Белия дом за руските удари по енергийния сектор.

„Благодарен съм за готовността ви да ни подкрепите. Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана и споразуменията, които подготвяме в това отношение. Има добри варианти, силни идеи как наистина да станем по-силни. Имаме нужда руснаците да бъдат подготвени да се включат в истинска дипломация. Това може да се постигне чрез сила. Благодаря Ви, г-н Президент!“, добави Зеленски.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подписването на първата фаза от мирното споразумение между Израел и Хамас. Според него Израел трябва да изтегли войските си от определени райони на ивицата Газа, докато Хамас трябва да освободи израелските заложници.

Впоследствие президентът на САЩ обяви края на войната в Израел, добавяйки, че „Украйна е следващата“. Той добави, че вярва, че тази война ще бъде най-лесната за прекратяване.