Зеленски потвърди, че преговорите започват утре в Швейцария

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди преди минути, че утре в Швейцария започват разговори между Украйна и САЩ по прекратяване на войната на Русия с Украйна.

„Говорих с министър-председателя на Великобритания Киър Стармър. Имахме дълъг разговор и обсъдихме много нюанси на дипломатическата работа по планирането на мирния процес. Координацията ще продължи и съм благодарен на британското общество за тяхната подкрепа. Утре нашите съветници ще работят в Швейцария – представители на Украйна, Съединените щати и формата Е3, а именно Обединеното кралство, Франция и Германия. Огромното мнозинство европейски лидери са готови да съдействат и да се включат. Консултациите продължават на различни нива и усилията на всички, които се стремят към истински и траен мир, имат значение. Благодаря!“, написа в социалните мрежи Зеленски.

Според германската информационна агенция ДПА преговорите ще се водят в Женева.

Засега не става ясно кога в преговорния процес ще се включи и Русия.

Според германското издание "Билд" европейските партньори на Украйна отхвърлят поне четири от 28-те точки в проектоспоразумението.

Разговорите са по споразумението от 28 точки, изготвено от САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп даде едноседмичен срок на Украйна да приеме плана за мир.