Зеленски: Първият ден от руско-украинските преговори беше конструктивен и доста съдържателен

OFFNews 10 ноември 2026 в 18:51 4449 1

Снимка БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е бил уведомен, че първият ден от руско-украинските преговори с американско посредничество в Абу Даби е бил „конструктивен и доста съдържателен“, предаде Франс прес.

„Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен“, написа в социалната мрежа Екс Зеленски. Той допълни, че е дал „на нашия екип ясни инструкции за по-нататъшния диалог - както в тристранен формат утре, така и по-широко, през идните дни, с пратениците на американския президент и представителите на Европа“.

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