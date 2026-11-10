Зеленски: Първият ден от руско-украинските преговори беше конструктивен и доста съдържателен

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че е бил уведомен, че първият ден от руско-украинските преговори с американско посредничество в Абу Даби е бил „конструктивен и доста съдържателен“, предаде Франс прес.
„Тристранният формат беше конструктивен и доста съдържателен“, написа в социалната мрежа Екс Зеленски. Той допълни, че е дал „на нашия екип ясни инструкции за по-нататъшния диалог - както в тристранен формат утре, така и по-широко, през идните дни, с пратениците на американския президент и представителите на Европа“.Следете новините ни в :
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11.11 2026 в 09:24
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