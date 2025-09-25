Зеленски обяви, че си тръгва след края на войната

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че не планира да управлява страната след края на войната. Това изявление той направи в предаването „The Axios Show“.

Освен това държавният глава обеща да поиска от украинския парламент да организира избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня.

На въпроса дали ще счита работата си за завършена след края на войната, Зеленски отговори, че ще бъде „готов“ да подаде оставка.

„Целта ми е да прекратя войната, а не да продължа да се кандидатирам за поста“, увери украинският президент.

Според украинския лидер ситуацията със сигурността и конституцията на страната представляват определени предизвикателства, но той вярва, че изборите са възможни.

Зеленски добави, че по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че ако бъде постигнато прекратяване на огъня, „можем да използваме този период от време и аз мога да дам такъв сигнал на парламента“.

Президентът подчерта, че разбира, че хората може да искат „лидер с нов мандат“, който да вземе важните решения, необходими за постигане на дългосрочен мир.

В същото време той подчерта, че въпросите, свързани със сигурността, ще усложнят организацията на изборите, но вярва, че е възможно.

Зеленски и преди е коментирал възможността за провеждането на избори в Украйна. Според него темата в момента не води до нищо друго освен политическо противопоставяне, лозунги и кухи декларации.

„Основното е да ми дадат възможност да прекратя войната, а не да разделям държавата преди това. Това е единствената ми молба към всички, които желаят да го направят“, отбеляза държавният глава.

Междувременно председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук заяви, че членовете на парламента подготвят специален закон за следвоенни избори. Той подчерта, че след края на войната страната ще се изправи пред много предизвикателства, чийто характер ще се определя, по-специално, от времето и условията за прекратяване на военните действия.