Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете в най-важните енергийни компании

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че предстоят промени по върховете на най-важните енергийни компании в страната, които са разтърсени от голям корупционен скандал, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Успоредно с щателната финансова ревизия, трябва да се пристъпи и към обновяване на ръководството на тези компании", написа украинският лидер в Телеграм.

Той отбеляза, че е съгласувал следващите действия с министър-председателката Юлия Свириденко.

Условията за формирането на нов надзорен съвет в държавната ядрена компания "Енергоатом" трябва да бъдат изпълнени до една седмица, подчерта Зеленски. По думите му изпълнителният съвет на компанията също ще бъде изцяло сменен. Ще има промени и в ръководството на държавния оператор на водноелектрически централи "Укрхидроенерго", оператора на газопроводната система в Украйна, и държавния енергиен гигант "Нафтогаз", изброи Зеленски.

"Енергоатом" е в центъра на най-големия корупционен скандал в Украйна от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Националното антикорупционно бюро на Украйна и Специализираната антикорупционна прокуратура обявиха, че разследват голяма корупционна схема, свързана с "Енергоатом", чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Проверките се фокусират върху огромни подкупи, за които се твърди, че са били платени при изграждането на защитни съоръжения, предназначени да предпазват енергийни обекти от руските въздушни удари.

Двама министри подадоха оставка след избухването на скандала, а двама заподозрени, включително един от близките сътрудници на Зеленски, избягаха в чужбина.