Заслужават смърт. Тръмп се разгневи на конгресмени, зовящи военните да не изпълняват незаконни заповеди

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува днес конгресмените от Демократическата партия, които по-рано призоваха американските военни да не се подчиняват на „незаконни заповеди“, обвинявайки ги в предателство и казвайки, че заслужават смъртни присъди, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп препостна статия за видеоклип, публикуван във вторник от шестима конгресмени демократи, служили във въоръжените сили или в разузнаването.

„БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ, наказуемо със смърт“, коментира президентът на САЩ в социалната си мрежа „Трут Соушъл“. „Това наистина е лошо и опасно за нашата страна“, написа Тръмп в по-ранен коментар. „Думите им не може да останат така. БУНТОВНИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ОТ ПРЕДАТЕЛИ!!! ДА ГИ ЗАКЛЮЧИМ ЛИ???“, допълни той.

Шестимата конгресмени от Демократическата партия са сенаторите Елиса Слоткин – бивш анализатор в ЦРУ и ветеран от войната в Ирак и Марк Кели, бивш космонавт и ветеран от военноморските сили, както и Джейсън Кроу, Маги Гудлендър, Крит Делуцио и Криси Хулахан от Камарата на представителите.