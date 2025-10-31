Заради сигнал за бомби: ''Сърбиявоз'' спря влаковете към Нови Сад часове преди възпоменателния протест

Часове преди възпоменателния протест в Сърбия държавните железници "Сърбиявоз“ спряха всички влакове в посока на Нови Сад. Причината е "сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове и по релсите".

На 1 ноември в града ще се проведе националното възпоменателно събиране по повод годишнината от падането на козирката на жп-гарата в града. При кървавия инцидент загинаха 16 души.

"Работим интензивно с Министерството на вътрешните работи за разрешаване на ситуацията", се казва в изявлението на държавната компания.

Пътниците трябва да се информират преди тръгване към гарата чрез уебсайта www.srbijavoz.rs или чрез кол центъра докато движението не бъде напълно нормализирано.

Пътническите влакове до Нови Сад няма да се движат до утре сутринта, 1 ноември, съобщи N1.

Не е възможно да се закупят билети онлайн. Сръбските железници внезапно са спрели продажбата на билети през деня, а машинистите на влаковете са били информирани на гарите, където са се озовали, че те вече няма да се движат - до второ нареждане.

На уебсайта на Srbijavoz, когато се избере опцията за онлайн закупуване на билети за 31 октомври и 1 ноември и се въведат желаните дестинации, например Белград Център-Петроварадин, се появява известие, че "няма влакове на заявената дестинация".

Припомняме, че и при предишните протести влаковете бяха спирани, като властите твърдяха, че са „получили съобщения за взривни устройства във влака“. Тези взривни устройства така и не бяха открити.

Трагедията в Нови Сад, случила се на 1 ноември 2024 г., отприщи вълна от масови антиправителствени протести. Демонстрантите обвиняват корумпирания режим на Александър Вучич за некачествения ремонт на срутилия се навес.

Режимът в Белград става все по-репресивен към участниците в протестите и отразяващите ги журналисти, като се съобщава за множество случаи на физическо насилие.