Захарова се разсърди на Вучич: В Москва говорел едно, в Европа - друго

Претъпкани сме с боеприпаси, ще ги дадем на ЕС, а те да правят с тях каквото си искат, каза сръбският президент

OFFNews 07 ноември 2025 в 14:39 2831 2
Захарова
Маша Захарова.

Москва очаква Белград стриктно да спазва обещанията си за контрол на износа на оръжие, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг, коментирайки интервю на сръбския президент Александър Вучич за германското списание "Цицеро", предаде ТАСС.

Захарова реагира на изявление на Вучич, в което той каза, че е готов да продава боеприпаси на страни от ЕС и че купувачите "могат да правят каквото си искат" с тях.

"Ние сме абсолютно готови да сътрудничим с европейските армии. Складовете ни са пълни с боеприпаси. Макар че не искам да бъда възприеман като някой, който постоянно снабдява враждуващите страни с боеприпаси, те са необходими в Европа. Затова предложих на нашите приятели в ЕС възможността да сключат договор за покупка с нас и да взимат от всичко, с което разполагаме", казва Вучич пред германското списание, а на въпрос дали тези боеприпаси могат да се използват в Украйна, той отвръща, че "купувачите могат да правят с тях каквото си искат – просто ни е нужен дългосрочен договор, за да можем да планираме".

Захарова посочи, че Москва "предполага, че Белград стриктно ще спазва обещанията, които е дал". В същото време тя подчерта непоследователността в публичните изявления на Вучич — според нея тонът и съдържанието се различават в интервюта, дадени в Москва и тези, дадени в други страни, и призова прессекретариата на сръбския президент да изясни евентуални неточности в медиите.

Говорителката припомни многократните уверения, които, по думите ѝ, руската страна е получавала от сръбското ръководство — че износът на произведени в Сърбия боеприпаси „е под строг контрол“ и че тези продукти няма да бъдат доставяни в Украйна, за да не бъдат използвани срещу руските военни. Захарова добави, че Москва отхвърля дори хипотезата сръбско оръжие да попадне в употреба срещу руски войници.

    6900

    2

    PlamenIv

    07.11 2025 в 16:58

    -0
    +0
    Началникът на Маша Алкаша, Тъжният кон, беше издухан от государя. Маша да се запасява с водка, ще и трябва да лекува необятната си руска душа, когато и тя изпуши. Не, че ще ни липсва.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    07.11 2025 в 15:59

    -0
    +0
    Машенка, а пък ако знаеш чичко Си какво ви мисли... Не го гледай, че се усмихва любезно, "дружба от векове - за векове" и други подобни пунти мари. Вече ви е подхванал, питай крепостниците от югоизточен сибир... ;)
     
