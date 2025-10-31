Задържаха сърбин, призовавал за насилствена смяна на властта в страната в ТикТок

Полицията в Сърбия е задържала мъж с инициали М.В. от Белград по подозрение, че е призовавал към насилствена промяна на конституционния ред, съобщи Радио „Свободна Европа“, цитирано от БТА.

По данни на властите, той е записал и публикувал видео в TikTok, в което е призовал за насилствено сваляне на висши държавни органи или представители на тези органи на 1 ноември .

Той е задържан за 48 часа.

На 1 ноември в северния сръбския град Нови Сад на 16 места ще се съберат граждани, за да отбележат точно една година от рухването на козирката на наскоро ремонтираната жп гара в града, в резултат на което загинаха 16 души, съобщиха вчера студентите от блокадата в профила си в Инстаграм.

Очаква се гражданите да пристигнат на мястото на трагедията до 11:52 ч., когато ще се състои традиционното отдаване на почит чрез блокиране на движението и мълчание в продължение на 16 минути.

Масови антиправителствени протести и блокади на факултети започнаха в Сърбия през ноември миналата година след трагедията в Нови Сад. Протестиращите смятат, че до инцидента се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване и понасяне на наказателна отговорност прераснаха през май в призив за предсрочни избори.