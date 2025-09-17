Задържаха 19 души за убийство и изтезания на мигранти по време на пътуване през океан

Испанската полиция е арестувала 19 души, обвинени в убийство и изтезания на борда на лодка с мигранти. Те са пътували от Сенегал към Канарските острови, където поне 50 души са изчезнали.

Дървеният кораб е бил спасен на 24 август в Атлантическия океан, южно от Гран Канария, с 248 оцелели на борда, съобщи испанската национална полиция.

Властите смятат, че лодката е превозвала около 300 души, а много от изчезналите се предполага, че са били хвърлени зад борда по време на 11-дневното пътуване.

Оцелелите разказаха на разследващите, че няколко от пътниците започнали да "атакуват десетки хора, да ги бият и малтретират по различни начини".

"В някои случаи те хвърляли мигрантите в морето живи и отказвали да спасяват тези, които падали случайно", добавиха от полицията.

Смята се, че някои от убийствата са свързани със суеверия, като жертвите са били обвинени, че са "вещици", отговорни за повреди на двигателя, недостиг на храна или бури. Други са били убити, защото протестирали срещу тежките условия.

Един мъж, който е бил в тежко състояние, когато е бил спасен, по-късно е починал в болницата. Всички 19 заподозрени са в предварително задържане и са обвинени в улесняване на нелегална имиграция, убийство, нападение и изтезания.

Испания е една от трите основни входни точки за нелегални мигранти в Европа, заедно с Италия и Гърция. Властите твърдят, че хиляди са загинали през последните години при опити да прекосят Атлантическия океан, главно към Канарските острови.

Силните океански течения и лошо поддържаните плавателни съдове правят дългото пътуване край западното крайбрежие на Африка особено опасно.

Почти 47 000 мигранти достигнаха архипелага миналата година, което е рекорд за втора поредна година, тъй като по-строгите контроли в Средиземно море накараха мигрантите да се опитат да преминат по атлантическия маршрут.

Досега през тази година броят им е намалял с 53 % между 1 януари и 15 септември в сравнение със същия период през 2024 г., според данни на Министерството на вътрешните работи.