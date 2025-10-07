За пръв път: Украински дронове стигнаха чак до сибирския град Тюмен

Дронове са атакували промишлен обект в сибирския град Тюмен, съобщават местните власти.

Това е първият подобен инцидент в града, който се намира на над 1800 километра от украинската граница, посочва Франс прес.

Руските регионални власти съобщиха в "Телеграм", че са засекли и неутрализирали три дрона, насочени срещу предприятие в източната част на Тюмен.

Произходът на дроновете не се уточнява, а Украйна засега не е поела отговорност за атаката, която е била насочена срещу голяма нефтопреработвателна рафинерия.

Властите съобщават, че изпратените на място спасителни екипи са предотвратили експлозия. Според местни медии, които се позовават на очевидци, дроновете са повредили охладителната система на рафинерията.

В отговор на масираните руски бомбардировки през последните месеци Украйна извърши множество атаки срещу нефтопреработвателни заводи в Русия, което доведе до повишение на цените на горивата. Украинската армия нанесе и удари срещу руски военновъздушни бази в Сибир и Арктика през юни, припомня АФП.