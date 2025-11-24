Всяка трета италианка е била жертва на физическо или сексуално насилие

Една трета от жените в Италия са били жертва на физическо или сексуално насилие, съобщи Италианският национален статистически институт И-СТАТ (i-STAT), цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

"Приблизително 6,4 милиона (31,9%) жени в Италия на възраст между 16 и 75 години са преживели поне един случай на физическо или сексуално насилие през живота си", посочват от института, предаде БТА.

От тях 18,8% са преживели физическо насилие, а 23,4% са преживели сексуално насилие, като този процент включва жените, които са преживели изнасилване или опит за изнасилване, чиито дял е 5,7%.

26,5% от жените са преживели физическо или сексуално насилие от роднини, приятели, колеги, познати или непознати. Проучването установява, че изнасилванията се извършват най-вече от партньори на жертвите.