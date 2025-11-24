Всяка трета италианка е била жертва на физическо или сексуално насилие

Приблизително 6,4 милиона (31,9%) жени в Италия на възраст между 16 и 75 години са преживели поне един подобен случай

OFFNews 24 ноември 2025 в 15:35 397 0
Женски обувки, боядисани в червено - протест срещу насилието върху жени

Снимка Getty Images
Женски обувки, боядисани в червено - протест срещу насилието върху жени

Една трета от жените в Италия са били жертва на физическо или сексуално насилие, съобщи Италианският национален статистически институт И-СТАТ (i-STAT), цитиран от италианската новинарска агенция АНСА.

"Приблизително 6,4 милиона (31,9%) жени в Италия на възраст между 16 и 75 години са преживели поне един случай на физическо или сексуално насилие през живота си", посочват от института, предаде БТА.

От тях 18,8% са преживели физическо насилие, а 23,4% са преживели сексуално насилие, като този процент включва жените, които са преживели изнасилване или опит за изнасилване, чиито дял е 5,7%.

26,5% от жените са преживели физическо или сексуално насилие от роднини, приятели, колеги, познати или непознати. Проучването установява, че изнасилванията се извършват най-вече от партньори на жертвите.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Люба Кулезич: На дъното сме. Преходът на мутрите се провали