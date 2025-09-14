Всеки трети младеж в Турция нито учи, нито работи показа доклад

Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) установи, че почти една трета от младите хора в Турция са изключени както от образователната система, така и от пазара на труда, съобщи "Тюркийе Тудей".

Според проучването „Образование с един поглед 2025“ 31,3 процента от хората на възраст между 18 и 24 години в страната са „NEET“ – термин, който се отнася за хора, които не учат, не работят и не се обучават. Тази цифра е повече от два пъти по-висока от средната за ОИСР, която е 14,1 процента.

Докато 22,1 на сто от мъжете в тази възрастова група попадат в тази категория, при жените тази цифра достига до 41,6 на сто. Средната разлика между мъжете и жените в ОИСР е само 1,5 процентни пункта.

Докладът подчертава, че Турция има най-ниската заетост сред страните от ОИСР както за висшисти, така и за завършили средно образование.

Само 63 процента от лицата с диплома за средно образование и 75,4 процента от висшистите имат работа. Това е далеч под средните стойности за ОИСР, които са съответно 77,6 и 87,1 на сто.

Резултатите подчертават тревожна тенденция: сред възрастните на възраст от 25 до 64 години с висше образование почти един на всеки четирима (24,6 процента) е безработен.