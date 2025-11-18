Всеки шести пленен руснак е с украински паспорт

От началото на пълномащабната война в редиците на руската армия са мобилизирани 46 327 граждани на Украйна от временно окупираните територии. По-голямата част от тях са жители на Крим. Това обяви на конференцията Crimea global бригаден генерал Дмитро Усов, секретар на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците.

Той разказа, че от началото на пълномащабната инвазия до юли тази година Русия е мобилизирала 46 327 граждани на Украйна. От тях от Донецка област – 5368 души, Луганска – 4650 души, Запорожка – 560 души, Херсонска – 478 души. Руснаците са мобилизирали най-много украински граждани от Крим – 35 271 души.

Усов също така отбеляза, че в Украйна в лагерите за военнопленници 16% са граждани на Украйна, като 6% от тях са от Крим. Той добави, че страната-агресор е мобилизирала и бивши украински военнослужещи. От тях са създадени 2 батальона и два отряда към Главната дирекция на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация.

„Знаем за 62 подписани договора, а един от тези военни вече е попаднал в плен при нас“, каза генералът.

Той също така разказа, че в рамките на проекта „Искам да живея“ доброволно са се предали в плен над 400 военни от РФ.

Освен това Усов констатира, че усилията на Координационния щаб за блокиране на мобилизацията на чужденци в редиците на армията на РФ дават положителни резултати. По-конкретно, ако през 2022 г. от Непал в руската армия са се присъединили 1000 души, то от 2024 г. динамиката рязко е спаднала и през октомври тази година само един гражданин на тази страна е сключил договор с въоръжените сили на РФ.

По-рано стана известно, че в Русия въвеждат целогодишна мобилизация. Сега военкоматите ще работят без прекъсване.

Държавната дума на Руската федерация прие съответния закон, който предвижда предоставянето на разрешение за провеждане на медицински прегледи и подбор на новобранци от 1 януари до 31 декември. Такива промени могат да свидетелстват за подготовка за по-мащабна мобилизация, тъй като непрекъснатата работа на военните комисариати улеснява контрола върху регистрацията на гражданите и позволява оперативно попълване на армията.