Войната в Украйна: 218 бойни сблъсъка за денонощие, над 1/3 от тях за Покровск

OFFNews 28 октомври 2025 в 09:29 1502 1
Русия атакува най-много в Покровското направление

Снимка Укринформ
Вражеските атаки са най-много в Покровско направление

През изминалото денонощие между Силите за отбрана на Украйна и руските войски са се провели 218 бойни сблъсъка, повече от една трета от които в посока Покровск, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна във фейсбук, цитиран от Укринформ.

Данните са към 8 часа тази сутрин. Руската армия е извършила 89 въздушни удара, използвайки 186 управляеми бомби, извършила е 3938 обстрела, 132 от които са от реактивни системи със залпов огън. Използвани са и 3435 дрона камикадзе.

Руските въздушни удари са поразили районите Райгородок и Константиновка в Донецка област, Ново Запорожие и Тернувите в Запорожка област.

В Покровско направление украинските защитници са спрели 79 вражески атаки в районите на Никаноривка, Панковка, Сухецке, Родинске, Миролюбивка, Промен, Лисивка, Покровск, Звировка, Молодецки, Котлине, Удачни, Новоукраинка и Горихово.

Силите за отбрана на Украйна са унищожили над хиляда руски окупатори и повече от триста единици вражеска техника. 

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че Русия е концентрирала основната си ударна сила срещу Покровск.

Русия от месеци се опитва да окупира Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Руската армия смята, че превземането на града е от решаващо значение за поемането на контрола върху цялата Донецка област.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    28.10 2025 в 09:34

    -0
    +0
    Колко орки са дали фира тоя път?
     
    X

    Какво съдържа компроматната папка на Пеевски. Разкритията на Божидар Божанов