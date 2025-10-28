Войната в Украйна: 218 бойни сблъсъка за денонощие, над 1/3 от тях за Покровск

През изминалото денонощие между Силите за отбрана на Украйна и руските войски са се провели 218 бойни сблъсъка, повече от една трета от които в посока Покровск, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна във фейсбук, цитиран от Укринформ.

Данните са към 8 часа тази сутрин. Руската армия е извършила 89 въздушни удара, използвайки 186 управляеми бомби, извършила е 3938 обстрела, 132 от които са от реактивни системи със залпов огън. Използвани са и 3435 дрона камикадзе.

Руските въздушни удари са поразили районите Райгородок и Константиновка в Донецка област, Ново Запорожие и Тернувите в Запорожка област.

В Покровско направление украинските защитници са спрели 79 вражески атаки в районите на Никаноривка, Панковка, Сухецке, Родинске, Миролюбивка, Промен, Лисивка, Покровск, Звировка, Молодецки, Котлине, Удачни, Новоукраинка и Горихово.

Силите за отбрана на Украйна са унищожили над хиляда руски окупатори и повече от триста единици вражеска техника.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че Русия е концентрирала основната си ударна сила срещу Покровск.

Русия от месеци се опитва да окупира Покровск, който заема ключово място в украинските отбранителни линии. Руската армия смята, че превземането на града е от решаващо значение за поемането на контрола върху цялата Донецка област.