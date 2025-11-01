Военният анализатор Рьопке: Руснаците са се закрепили навсякъде в Покровск, превъзхождат ВСУ 10:1

OFFNews 01 ноември 2025 в 18:19 728 2
Покровск
В Покровск се водят тежки боеве.

Руските войски са се закрепили в почти всички райони на Покровск. Украинската армия все още разполага с коридор с ширина около пет километра, през който могат да се доставят провизии и да се евакуират ранените. Това пише анализаторът Юлиан Рьопке в немското издание Bild.

Според него над 1000 украински войници защитават града, някои от които са разположени зад руски позиции. Вражеските сили превъзхождат украинските десетократно и имат значително по-голяма огнева мощ.

Рьопке твърди, че руснаците са успели да постигнат успех, защото украинската страна е нямала войници и отбраната е била твърде слаба. Това е позволило на руските войски да проникнат през километрични пролуки зад украинските линии.

„Руснаците създадоха хаос със своята стратегия за инфилтрация. Сега никой не знае къде са нашите войски и къде е врагът. Това води до объркване, неясна фронтова линия и дори приятелски огън“, казва украински офицер пред германското издание.

Този хаос, според военният, е в ползана Русия, „защото човешките животи не значат нищо за тях, докато ние зависим от всеки жив войник“.

Анализаторът Рьопке отрича съобщенията за обкръжение на украински войски в Покровск, както заяви руският диктатор Владимир Путин. Той твърди, че всъщност има коридор с ширина приблизително пет километра, през който украинската армия може да доставя провизии в района и да евакуира ранените на запад.

Офицерът от украинските въоръжени сили Серхий Цехоцки заяви, че руските окупатори, влезли в Покровск, се крият в града и тези войници в момента очакват подкрепления и помощ. Той увери, че „никой не планира да предаде Покровск“.

На 1 ноември главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски заяви, че в агломерацията Покровск-Мирноград ВСУ трябва да сдържат натиска на многохилядна вражеска сила, която продължава да се опитва да проникне в жилищни райони и да прекъсне снабдителните линии, но също заями, че украинските сили не са обкръжени или блокирани.

    01.11 2025 в 18:53

    В момента настъпват същата мотика както в Авдийвка, Торецк и Часив Яр. Ако не се изтеглят до дни, жертвите ще са големи и то от най-елитните части на ВСУ. Пренасочиха войски, за да отблъснат настъплението към Кучерив Яр, където няма нищо, и това струваше ужасно много. Зеленски трябва най-сетне да поеме отговорността за всички излишни жертви в прокълнатия Донбас.

    Октим

    01.11 2025 в 18:33

    -1
    +0
    Затова когато отидеш на интервю за работа в истинската Германия (не все още съществуващото по всичко ГДР) и на въпроса (който много често задават) "Какво четете?" отговориш "Изданието BILD" ... този, който е срещу теб моментално ти посочва вратата, като преди това възпитано ти благодари за отделеното време и "смелостта" ти да се появиш в дадената фирма ...
     
