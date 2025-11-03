Влак дерайлира в Северозападна Англия. Четирима пострадаха леко

Четири души са леко ранени, след като влак дерайлира в Северозападна Англия заради свлачище, съобщи операторът на жп мрежата, цитиран от Франс прес, Асошиейтед прес и БТА.

Британската транспортна полиция уточни, че 85 пътници са били евакуирани от влака, пътуващ от Глазгоу, Шотландия, за лондонската гара Юстън. Влакът е на компанията за железопътни превози "Аванти Уест Коуст".

Инцидентът е станал в 06:10 ч. сутринта местно време (8:10 ч. българско време) в село Шап, графство Къмбрия, недалече от известен планински регион, и предизвика нарушения в железопътния трафик във всички линии, свързващи Лондон със Западна Шотландия.

"Първият вагон е излязъл от релсите, но е останал в изправено положение", уточняват от транспортната полиция. "До инцидента вероятно се е стигнало в резултат на свлачище в зона, засегната от тежки метеорологични условия", посочи жп операторът "Нетуърк Рейл", като подчерта, че "поройните дъждове продължават да влошават ситуацията."

Местната служба за спешна помощ отбеляза, че от прегледаните 87 пътници във влака само четирима са с леки наранявания, като не е имало нужда да бъдат хоспитализирани.