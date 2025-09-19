Висш лидер на ''Ислямска държава'' бе убит при операция на Ирак и САЩ в Сирия

Иракската служба за борба срещу тероризма съобщи, че високопоставен лидер на групировката "Ислямска държава" е бил убит при операция, проведена в Сирия.

Операцията е проведена в координация с оглавяваната от САЩ международна коалиция, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Командирът Омар Абдул Кадер Басам, известен като Абдул Рахман ал Халаби, е бил ръководител на външните операции и е отговарял за сигурността в терористичната организация ИД.

Той е обвинен, че е ръководил атаки в няколко държави, включително бомбения атентат срещу иранското посолство в Ливан, и е планирал нападения и в Европа и САЩ, които в крайна сметка са били предотвратени благодарение на работата на разузнавателните служби, каза още иракската служба за борба срещу тероризма.

Централното командване на въоръжените сили на САЩ, което отговаря за Близкия изток, нанесе в Сирия поредица удари, насочени срещу фигури от ИД, припомня американската агенция.

Представители на властите в САЩ предупреждават, че ИД се надява да възстанови позициите си в Сирия след свалянето на президента Башар ал Асад през декември миналата година.