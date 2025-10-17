Великото руско ПВО свали свой Су-30СМ в опит да бие дронове на ВСУ в Крим

Руските сили свалиха свой собствен самолет, докато отблъскваха дронове във временно окупираната територия на украинския полуостров Крим.

Дмитро Плетенчук, говорител на украинските военноморски сили, обяви това по телевизионния канал „Апостроф“. Той отбеляза, че пожарът, който в момента гори в Крим, не се ограничава само до нефтобаза, ударена от украински дронове.

„Там продължава да гори. Но днес се запали и друго място. Те отблъснаха украинските атаки толкова ефективно, че успяха да свалят собствен самолет над Крим. Борбата продължава“, каза Плетенчук.

Помолен за подробности, Плетенчук се пошегува.

„В момента частите се събират в Крим“, каза той.

Телеграм каналът Кримски вятър съобщава, че гръмнатият от руското ПВО самолет е Су-30СМ.

Според Плетенчук, въз основа на информация от Крим, запасите от гориво на противника ще бъдат още по-ниски, защото се е запалила и втора нефтена база.

„Надяваме се, че тази работа ще продължи със същото темпо от наша страна в Крим и в бъдеще“, подчерта представител на украинския флот.

Серия от мощни експлозии разтърсиха анексирания Крим в нощта на 17 октомври. Бяха засегнати съоръжения на руските окупатори.

Според канала „Кримски вятър“ село Гвардейское е било атакувано от дронове през нощта. Гори нефтена база.

Очевидци публикуват кадри от пожара в нефтобазата в Гвардейское. Съобщава се, че пожарът се е засилил към сутринта. Стълб от гъст дим може да се види чак до Симферопол.

През октомври украински дронове удариха нефтобаза във Феодосия, не за първи път.

Говорителят на украинските ВМС Дмитрий Плетенюк отбеляза, че цивилните в Крим вече имат проблеми с зареждането на превозните си средства с гориво.