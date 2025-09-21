Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

OFFNews 21 септември 2025 в 17:28 117 0
Британският премиер Киър Стармър

Снимка Getty Images
Британският премиер Киър Стармър

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Палестина като държава. 

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, пише Ройтерс.

Признаването на Палестинската държава обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно, отбелязва американската агенция.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бабикян: Ние сме тройкаджиите на последния ред на ЕС. Не може България да изглежда толкова жалко