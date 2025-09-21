Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Палестина като държава.

Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, пише Ройтерс.

Признаването на Палестинската държава обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно, отбелязва американската агенция.