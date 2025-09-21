Великобритания, Канада и Австралия признаха Палестина

Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Палестина като държава.
Така те се присъединиха към други страни, като целта на този ход е да се даде нов импулс на стремежа към решаване на израелско-палестинския конфликт на основата на съвместното съществуване на две държави, пише Ройтерс.
Признаването на Палестинската държава обаче е критикувано от Израел и САЩ като контрапродуктивно, отбелязва американската агенция.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Цветанов: Желязков е забранил да го наричат ''г-н премиер'' пред Борисов (видео)
Таксата за виза H-1B за САЩ е еднократна и е 100 000 долара
Путин откри алтернативата на 'Евровизия' като конгрес на КПСС. Лавров обяви: Без извращения
Киселова: Не само на мен, но и на министрите се звъни най-редовно