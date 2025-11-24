Възходът на 'Грипен'. След Украйна шведски изтребители купи Колумбия, а Канада прояви интерес към тях

Канадското правителство води преговори с Швеция за производство на изтребители JAS-39 Gripen и дори обмисля да се откаже от най-новите американски F-35 Lightning II в полза на шведските самолети. Доскоро Gripen беше непознат на пазара на военна авиация, но напоследък се говори все повече за него заради избора на Украйна, която реши да закупи 150 от тези самолети, съобщава Би Би Си.

Преди седмица шведската компания Saab сключи споразумение с Колумбия на стойност около 3,1 млрд. евро за доставка на 17 изтребителя – 15 едноместни Gripen E и два двуместни Gripen F през 2026–2032 г. Преди това, през август, Тайланд закупи четири Gripen и планира да закупи още.

В преговорите в Канада участват представители на Saab – производител на Gripen, както и на канадския самолетостроител Bombardier. Новините за възможната покупка на шведски изтребители от канадските ВВС, от една страна, отразяват нарастващия интерес на западните страни към производството на оръжие, провокиран от войната на Русия срещу Украйна, а от друга – са следствие от охлаждането на отношенията между Канада и САЩ.

Тази перспектива може да стане по-ясна, ако Швеция се споразумее с Канада за строителството на завод за сглобяване на изтребители.

Saab се опита да заинтересува канадците с перспективата за създаване на 10 000 работни места в Канада, съобщи в четвъртък пред изданието Globe and Mail генералният директор на Saab Микаел Йохансон.

В резултат на това Saab ще получи възможност да построи 150 самолета за украинските военновъздушни сили.

За споразумението между Украйна и Швеция стана известно в края на октомври.

Досега „Грипен” не са участвали във военни конфликти. Проверката в бойни условия помага да се подобрят характеристиките на военната техника, да се открият нейните слаби места. И такава техника обикновено се цени по-високо на пазара.

Канадското правителство вече няколко месеца проучва въпроса за закупуването на JAS-39 и отказването от програмата за превъоръжаване с американски F-35.

Правителството на канадския премиер Марк Карни, както съобщи Ройтерс, още през март поиска от служители на Министерството на отбраната да проверят доколко Канада зависи от отбранителната промишленост на САЩ, а идеята за замяна на американските самолети е свързана с тази проверка.

От Bombardier потвърдиха, че се водят дискусии по този въпрос и че компанията може да консултира заинтересованите страни, ако Канада реши да предприеме стъпки в тази посока.

Въоръжението на ВВС на Канада в момента включва 89 изтребителя McDonnell Douglas CF-18 Hornet – „канадска“ модификация на известния американски палубен изтребител F/A-18, разработен през 70-те години.

Това са доста стари машини и Канада възнамеряваше да ги замени с нови изтребители от пето поколение Lockheed Martin F-35 Lightning II, произведени в САЩ.

Канада възнамеряваше да закупи 88 такива самолета, но има твърди ангажименти само за първите 16 изтребителя. Останалите 72 могат да бъдат заменени.

Всемогъщият F-35

F-35 е изтребител от пето поколение, един от най-съвършените в света. Основното му предимство е използването в конструкцията на стелтс технология, която го прави невидим за радарите.

Това свойство позволи на израелските F-35I през юни 2025 г. да нанесат удар по обекти в Иран и да се върнат без загуби. Въоръжението на израелските ВВС се състои от тези самолети със специална модификация, които използват и израелско оборудване.

Производството на F-35 е най-скъпата програма на Пентагона, като общата й стойност се оценява на 400 милиарда долара.

Но този изтребител е световен бестселър. Според данни на корпорацията Lockheed Martin, на клиентите са доставени над 1255 самолета F-35, а портфейлът с поръчки надхвърля 300 самолета.

Няколко европейски страни едновременно заменят своите изтребители F-16 с F-35. Сред тях са Норвегия, Белгия, Нидерландия и Дания. Част от F-16 те предават на Украйна. Общо 20 страни участват в програмата за закупуване на F-35.

На 19 ноември стана известно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил продажбата на тези изтребители на Саудитска Арабия, което предизвика опасения у мнозина, защото, от една страна, държава от Близкия изток ще получи оръжие, което е толкова мощно, колкото това на Израел, и второ, че това може да доведе до изтичане на високи авиационни технологии.

Въпреки това високопоставени американски източници заявиха пред Ройтерс, че изтребителите, които се планира да бъдат предадени на Рияд, няма да бъдат оборудвани с най-съвършените системи за въоръжение и радиоелектронна борба.

Има ли F-35 „аварийен изключвател“?

Доставките на военна техника, особено толкова ефективна като изтребителите от пето поколение, са не само икономически, но и политически въпрос.

След встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ, неговите остри изказвания по отношение на съюзниците и купувачите на американско оръжие накараха последните да се замислят за зависимостта си.

Изтребителите се произвеждат с участието на много страни, а окончателното сглобяване и оборудване на по-голямата част от тях се извършва в САЩ, Италия и Япония.

F-35 използва американски софтуер, а резервните части, които се произвеждат за ремонт и планова подмяна по време на техническо обслужване, принадлежат на Съединените щати до момента, в който се монтират на самолета.

Много европейци се запитаха дали в този самолет има „авариен дистанционен изключвател“, някаква програма, която може да се активира дистанционно и която да обездвижи F-35 по желание на американците?

Тези опасения бяха толкова сериозни, че Пентагонът дори излезе със специално опровержение, заявявайки, че никакъв „авариен бутон“ не съществува.

Въпреки това зависимостта на чуждестранните партньори на САЩ от софтуерни актуализации и доставки на резервни части съществува.

Шведският самолет

Saab JAS-39 Gripen беше един от трите изтребителя на въоръжение в европейските страни през 90-те години, но чието разработване беше започнато още по време на Студената война. Другите два са Dassault Rafale и Eurofighter Typhoon.

От една страна, Gripen е създаден, за да се противопостави на съветските самолети. Фактът, че Швеция нямаше възможност да разполага с разнообразен парк от военни изтребители, доведе до това, че той първоначално беше конструиран като многоцелеви самолет, готов да изпълнява най-различни задачи – въздушен бой, удари по земята, разузнаване.

Втора национална особеност е лесното обслужване и надеждността. Както и предишните изтребители на Saab, Gripen може да излита от лошо подготвени писти и дори от обикновени пътища, а обслужването му може да се извършва от не много квалифициран персонал.

Това доведе до това, че „Грипен“ се оказа с почти най-ниската цена на летателен час сред съвременните самолети – показател, който включва не само разходите за гориво, но и за техническо обслужване, резервни части и т.н.

Съответно, доскоро на международния военен пазар „Грипен“ имаше репутацията на боен самолет за онези страни, които поставят на първо място цената.

За приемлива цена можете да си купите съвременен изтребител от поколение 4++ – с вече интегрирана цифрова бордова система за обработка на информация, радар, възможност за носене на много разнообразно оръжие.

Последният фактор е още една характеристика, която прави Gripen много привлекателен продукт, тъй като възможността да се използват както европейски, така и американски оръжия го прави търсен продукт за страни, които използват различни системи за въоръжение.

За разлика от Lockheed Martin, Saab е готов не само да доставя самолети, но и да предава технологии – така например се случи при доставките на самолети за бразилските ВВС.

Saab също така доставя на чуждестранни клиенти самолети с незанижени характеристики, както е прието да се прави, например в САЩ или Русия.

Въпреки това някои канадски военни се изказаха против замяната на F-35 с Gripen.