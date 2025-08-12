Въоръжен уби трима на паркинг пред магазин, откраднал две коли, за да бяга от полицията в Тексас

Трима души загинаха в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА
Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда.
Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на нападението. След като катострофирал, нападателят откраднал втора кола, преди да бъде арестуван в южната част на града.
Заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване", каза още Дейвис.
Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Четири дрона на СБУ удариха руски завод, произвеждащ компоненти за ракетите Х-32 и Х-101
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)
ISW: В Аляска Путин ще пробва отново да скара Европа и САЩ
Тръмп: Руснаците щяха да са в Киев за 4 часа, ако бяха минали по магистралата (видео)