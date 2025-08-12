Въоръжен уби трима на паркинг пред магазин, откраднал две коли, за да бяга от полицията в Тексас

OFFNews 12 август 2025 в 08:17 517 0

Снимка Архив

Трима души загинаха в град Остин в американския щат Тексас, след като въоръжен мъж откри стрелба на паркинга пред магазин от търговската верига "Таргет", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА

Заподозреният е задържан, съобщиха органите на реда. 

Началникът на полицията в Остин Лиса Дейвис каза, че заподозреният е откраднал кола след стрелбата и е избягал от мястото на нападението. След като катострофирал, нападателят откраднал втора кола, преди да бъде арестуван в южната част на града.

Заподозреният е бял мъж на около 32 години с "история на психично заболяване", каза още Дейвис. 

Стрелбата става по време на масовото пазаруване за началото на новата учебна година в САЩ. 

