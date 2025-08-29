В Святогорск задържаха предателка, снасяла данни на руснаците още от началото на войната

OFFNews 29 август 2025 в 11:18 1127 1

Снимка Укринформ

Службата за сигурност на Украйна разкри жителка на град Святогорск в Донецка област, която предава данни на руските окупатори за базите и посоките на движение на силите за отбрана в Лиманско направление, съобщи Укринформ, като се позовава на СБУ.

Установено е, че руснаците са вербували жената по време на временното превземане на града в началото на войната. След като ВСУ освобождава Святогорск, жената остава агент на руснаците. Врагът се интересувал най-много от местните укрепителни райони, огневи позиции и маршрути на движение на части от Трети армейски корпус на ВСУ. 

За да събира разузнавателна информация, заподозряната обикаляла района и искала необходимата информация по време на ежедневни разговори с местните жители. 

СБУ е документирала стъпка по стъпка престъпленията на агента и предварително е обезопасила местоположенията на Силите за отбрана в зоната на вражеска разузнавателна дейност.

Служители на контраразузнаването са задържали жената в дома й. Тя е  обвинена в държавна измяна, извършена по време на военно положение. Тя може да бъде осъдена на доживотен затвор и конфискация на имуществото.

    Коментари
    Маги Стралска

    29.08 2025 в 11:30

    да я пратат в рашката кочина..... нема по-големо наказание....
     
