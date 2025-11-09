В САЩ отново отмениха над 1000 полета заради спирането на работата на правителството

OFFNews 09 ноември 2025 в 08:29 247 0
Самолети преминават покрай кулата за контрол на въздушния транспорт на летището в американския град Нешвил в щата Тенеси. Снимка: AP/George Walker IV

Снимка AP/George Walker IV/БТА
Самолети преминават покрай кулата за контрол на въздушния транспорт на летището в американския град Нешвил в щата Тенеси

Авиокомпаниите в САЩ отново отмениха днес над 1000 полета, главно поради частичното спиране на работата на правителството и заповедта на Федералната авиационна администрация (ФАА) за намаляване на въздушния трафик, предаде Асошиейтед прес.

Забавянето в около 40 от най-натоварените американски летища вече е във втория си ден, като досега не е причинило масови смущения във въздушния транспорт.

Повече от 1000 полета бяха отменени и вчера по данни на специализирания сайт за проследяване на полети "ФлайтАуеър".

