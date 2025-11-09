В САЩ отново отмениха над 1000 полета заради спирането на работата на правителството

Авиокомпаниите в САЩ отново отмениха днес над 1000 полета, главно поради частичното спиране на работата на правителството и заповедта на Федералната авиационна администрация (ФАА) за намаляване на въздушния трафик, предаде Асошиейтед прес.
Забавянето в около 40 от най-натоварените американски летища вече е във втория си ден, като досега не е причинило масови смущения във въздушния транспорт.
Повече от 1000 полета бяха отменени и вчера по данни на специализирания сайт за проследяване на полети "ФлайтАуеър".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Карълайн Левит: Би Би Си е пропагандна машина, пълна със 100% фалшиви новини
Минимална заплата 1050 евро поискаха десетки хиляди португалци в Лисабон
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари
Мирчев: Пеевски държи около 135 депутати със секс компромати, корупционни скандали или пари