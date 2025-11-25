В Русия спират мобилния интернет заради дроновете. Но това не е спасение

През 2025 г. в Русия рязко се увеличи броят на прекъсванията на мобилния интернет. Властите обясняват това с борбата срещу украинските безпилотни самолети и считат ограниченията за ефективна мярка, пише "Важни истории".

Как се изключва мобилният интернет

Точково мобилният интернет в Русия започва да се изключва отдавна, преди нахлуването в Украйна. Масовите спирания започнаха преди отбелязването на 9 май 2025 г., когато около 40 региона останаха без връзка с мрежата. Според данни на проекта „На връзка“ най-сериозният ръст на изключванията се наблюдава в края на юни–началото на юли, когато прекъсванията започнаха в цялата страна и почти всекидневно. Това вероятно е свързано с украинската операция „Паутина“ – атака с малки дронове срещу летища на руската стратегическа авиация. През септември почти ежедневно се регистрираха сривове във всички региони, а в 21 региона прекъсванията бяха буквално всеки ден.

Почти винаги мобилният интернет се прекъсва за определен период от време. Но в Уляновска област през ноември властите обявиха прекъсване „до края на специалната военна операция“ „около критично важни обекти със специално предназначение“. Във Волгоград мобилен интернет няма вече около месец, в Хабаровския край пуснаха безплатни Wi-Fi точки — властите казват, че в зоната на прекъсвания попадат и жилищни квартали, а картите на тези зони и сроковете на прекъсванията са неизвестни.

Правителството внесе в Държавната дума закон, който задължава операторите да спират мобилния интернет по искане на ФСБ. Операторите се освобождават от отговорност.

„Технически държавата вече разполага с всички инструменти за изключване (на мобилния интернет) по всяко време и за неопределен период“, казва служител на руска IT компания.

Освен това в Русия започна да действа т.нар. „охлаждане“ на SIM-карти, които се връщат в страната от зоната на международен роуминг или са се оказали извън достъп за 72 часа. За такива карти достъпът е блокиран за един ден (с изключение на сайтовете от „белия списък“). За да се влезе в системата, трябва да се премине по линка, изпратен от оператора, и да се удостовери, че притежателят е същият. Според замисъла на властите, ако в дрона е поставена SIM карта на територията на Украйна, то когато той се окаже над Русия, няма да може да се свърже с руските мрежи. „Охлаждането“ важи и за чуждестранни SIM карти, които се намират в руски роуминг. Целта е същата – борба с украинските безпилотни летателни апарати.

Необходим ли е мобилен интернет за управление на дронове с голям обсег

И украинските, и руските военни наистина използват мобилен интернет за управление на БПЛА. В Русия и на окупираните територии в украинските дронове са открити SIM карти на руски, кримски и дори турски оператори. В дроновете, изстрелвани от Русия над Украйна, SIM карти на украински оператори се намират от 2023 г.

Използването на мобилна връзка обаче е само един от начините за управление на безпилотни летателни апарати с голям обсег. Общо те са три.

Инерциална навигация. Същността на инерциалната система за управление се състои в това, че преди излитането в бордовия компютър на дрона се зареждат данни за целта и траекторията на полета. По време на полета системата коригира положението на дрона, получавайки данни от акселерометри и жироскопи — това са уреди, измерващи ускорението и ъгловите скорости на БПЛА.

Основното предимство на инерциалната система е, че тя не се нуждае от външни сигнали, поради което не може да бъде повлияна от радиовълни. От друга страна, колкото по-дълъг е полетът, толкова повече се натрупват грешки поради промени в курса, ускорение, забавяния, пориви на вятъра и т.н. В резултат на това дронът се отклонява от планирания курс.

Има начин да се коригират натрупаните от инерциалната система грешки без външни сигнали – това е навигационна система, базирана на съпоставяне на терена. Тя сравнява предварително заредените карти и изображения с получените по време на полета радиолокационни и оптични данни и коригира маршрута. Миналата година източници на CNN съобщиха, че украинците използват в тези дронове изкуствен интелект, който анализира по време на полет предварително заредените данни.

„Въпреки това, масовото прилагане на такива решения се затруднява от високата цена и сложността на изготвянето на карти – това е ресурсоемък процес, особено в условията на бързо променяща се обстановка“, казва украинският експерт по телекомуникации Роман Химич.

Спътникова навигация. Безпилотният летателен апарат може да се управлява с помощта на GPS или други спътникови навигационни системи – руската ГЛОНАСС, китайската BeiDou, европейската Galileo. Принципът е следният: спътниците (или друга система) на определена честота постоянно изпращат на Земята данни за своето местоположение и време. С помощта на тези сигнали GPS модулът може да изчисли на какво разстояние от спътника се намира. За да се определи точно местоположението, е необходима връзка с минимум четири спътника.

Предимството на сателитната навигация е, че сигналът се улавя практически навсякъде, тъй като противникът не може да изключи спътниците. Освен това модулите за приемане на сигнала са малки и леки. Именно сателитната навигация се използва най-често в комбинация с инерциална система, казва специалист от руска компания, която обучава управление на безпилотни летателни апарати.

Има два начина за борба със спътниковата навигация – заглушаване и подмяна на сигнала. Когато БПЛА загуби сигнала от спътниците, той може да премине на инерциална система за управление, докато сигналът не се възстанови. При подмяна на сигнала (спуфинг) от земята към модула се подава по-мощен сигнал, за да определи модулът неправилно своето местоположение. По този начин безпилотният летателен апарат може да бъде изпратен по грешен маршрут или да бъде приземен.

Важен момент: заглушаването на сигналите от спътниците и използването на спуфинг е възможно само в ограничено пространство, например около определен обект. Ако операторът на дрона знае района, в който противникът влияе на спътниковия сигнал, той може предварително да изключи спътниковата навигация, да прелети над това място с инерционно управление и след това отново да премине на спътниково.

Мобилен интернет. Украинските и руските оператори на дронове започнаха да използват мобилен интернет на територията на противника от 2023 г. Обикновено този метод се прилага заедно с инерциална система или сателитна навигация (или дори и с двете системи). На дрона се поставя модем със SIM карта, която се свързва с местните мобилни мрежи. При стабилна връзка операторът може да получава видео от камерата, монтирана на дрона, и да го управлява в реално време. Като правило, дроновете с голям обсег се използват за атаки срещу стационарни обекти, така че закъснението във времето не играе голяма роля.

Но и без видео връзка мобилният интернет е полезен. С негова помощ може да се определи местоположението на дрона и при необходимост да се коригира.

Мобилната връзка не е единственият начин за управление на БПЛА чрез интернет. За тази цел могат да се използват например терминали Starlink, но за много безпилотни летателни апарати те са твърде обемисти и енергоемки.

„Ето защо мобилната връзка остава търсена и ефективна алтернатива“, казва Роман Химич.

Ще помогне ли изключването на мобилния интернет

Тази мярка има очевидно ограничение: изключването на мобилния интернет може да намали ефективността само на онези безпилотни самолети, които го използват. Но и в тези случаи нещата не са толкова прости.

Изключването на мобилния интернет не означава пълно изключване на комуникационните кули. Клетъчната връзка продължава да работи. Тъй като властите обещават по време на прекъсванията да запазят достъпа до сайтовете от „белия списък“, кулите определено трябва да излъчват сигнал. Като фиксира сигнала от комуникационните кули, дронът може да изчисли разстоянието до тях. Три кули са достатъчни, за да се определи точно местоположението му.

В някои случаи базовите станции се изключват напълно, уверен е генералният директор на петербургския оператор на кабелен интернет. Но и това не гарантира пълна изолация на дрона.

„Да предположим, че мобилния оператор е изключил своите базови станции – те са млъкнали и не излъчват сигнали, вражеският БПЛА не ги е открил. Но днес има огромно количество устройства, които все пак излъчват свои сигнали като ориентир в пространството. Например банкоматите. Те имат свой терминал за мобилна връзка и в този случай той започва да търси своята базова станция, да изпраща запитвания“, казва генералният директор на асоциацията „Аеронекст“ Глеб Бабинцев.

Като се знае къде се намират банкоматите, може да се изчисли местоположението на дрона.

Ако все пак се лишат безпилотниците с инерционно управление от корекция (като се изключи мобилния интернет и се заглуши сигналът от спътниците), тяхната точност може значително да се понижи. В зависимост от това колко дълго безпилотният летателен апарат лети без корекция, отклонението от курса може да достигне неколкостотин метра или дори километри, казва Роман Химич. И тогава дронът, насочен към военни или промишлени обекти, може да попадне, например в жилищен дом.

„Масовото изключване на мобилния интернет позволява да се бори с част от автономните БПЛА, но в момента практически е загубило своята ефективност“, заключава руският специалист по управление на дронове.

За това, че изключването на мобилния интернет е неефективно, пишат и Z-каналите. Повтаряйки някои от вече изложените аргументи, авторите казват, че тази мярка пречи на руската противовъздушна отбрана.

„Изключеният мобилен интернет пречи на организацията на взаимодействието между МОГ (мобилни огневи групи. — Бел. ред.), ПВО и всички разнородни сили (т.е. от граничарите до Росгвардия, представете си какъв ад е официално да ги свържете в единна информационна верига)“, пише каналът „Два майора“. „Представете си, че единственото ви средство за комуникация Телеграм спира да работи. Взаимодействието се прекъсва, разбирането кои са вашите и кои са чуждите става трудно. Това увеличава рисковете за вашите хора“, оплаква се „Архангел спецназа“.

Според наблюденията на Z-блогърите прекъсването не влияе на броя и точността на украинските безпилотни самолети.

„Комуникациите са нулеви. А дроновете все пак летят. Накратко, момчетата работят на сляпо, а БПЛА спокойно удрят по целите“. „Изключването на мобилния интернет на голяма територия е изключително инициатива на чиновници от типа „за да не се случи нещо“, за да могат после да отчетат, че мерките са взети и работата е свършена“, добавя „ПриZрак Новороссии“.

Това, на което изключването на мобилния интернет определено оказва влияние, е на живота на обикновените хора и работата на бизнеса.